Крушение самолета под Нижним Новгородом закончилось уголовным делом Происшествия

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Уголовное дело возбуждено после крушение легкомоторного самолета в Кстовском округе Нижегородской области 20 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СКР.

Инцидент произошел утром 20 февраля на аэродроме Восточный. Самолет совершил жесткую посадку, после чего загорелся. В результате погибли два человека. На место незамедлительно выехали пожарные и следователи. Начались проверки. Вскоре в распоряжение журналистов попали жуткие кадры с места происшествия.

Теперь по факту крушения заведено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и использования воздушного транспорта, которое повлекло гибель двух и более лиц. Ведется допрос свидетелей, вот-вот будут назначены экспертизы.

Пока что следствие склоняется к тому, что была допущена ошибка пилотирования либо имели место технические неисправности самолета.

Ход и результаты расследования — на контроле Приволжской транспортной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что также расследование проводит МАК.