В нижегородских вузах изменили правила поступления
На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
20 февраля 2025 19:36  [38] Суд обязал РЖД возместить ущерб за незаконную свалку в Нижегородской области
20 февраля 2025 19:19  [70] НГЛУ открыл центр русского языка в Эфиопии
20 февраля 2025 18:49  [100] Кенгуренок появился на свет в нижегородском "Лимпопо"
20 февраля 2025 18:00  [129] Как производится ежегодный перерасчет за отопление в Нижегородской области
20 февраля 2025 17:53  [99] Холодовая аллергия распространяется в России: как распознать и лечить
20 февраля 2025 17:30  [148] Нижегородские СНТ хотят включить в состав городов
20 февраля 2025 17:17  [196] Выяснилось, какие жилищные льготы полагаются бойцам СВО в Нижегородской области
20 февраля 2025 16:29  [153] Евгений Семенов: "Нижегородские власти прекрасно осознают потенциал гражданского применения дронов"
20 февраля 2025 16:19  [164] Родители намеренно заражают детей ветрянкой. Почему это опасно?
20 февраля 2025 16:05  [182] Депутаты ЗСНО предложили управлять светофорами на Белинке с помощью ИИ
Общество

Суд обязал РЖД возместить ущерб за незаконную свалку в Нижегородской области

20 февраля 2025 19:36  [38] Общество

ОАО "РЖД" должно возместить ущерб, нанесенный почвам Нижегородской области в результате незаконного складирования отходов. Такое решение вынесли Арбитражный суд Нижегородской области и Первый арбитражный апелляционный суд, поддержав требование Росприроднадзора.

Нарушение было выявлено еще в 2022 году. В ходе проверки специалисты зафиксировали несанкционированную свалку строительного мусора и отходов лесоразработки возле дома 2 по улице Северной в поселке Суроватиха Дальнеконстантиновского района. Часть отходов оказалась размещена на участке, арендуемом ОАО "РЖД". Размер ущерба для этой территории составил 84,8 тысячи рублей.  

Компания дольше двух лет отказывалась признавать ответственность, заявляя, что обнаруженная свалка не связана с ее производственной деятельностью. Однако суд указал, что в случае, если виновное лицо в размещении отходов не установлено, ответственность ложится на владельца или арендатора земли.  

Решение вступило в законную силу, и теперь ОАО "РЖД" обязано перечислить средства в бюджет Дальнеконстантиновского муниципального округа, куда и был нанесен ущерб.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
РЖД Росприроднадзор Свалки
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
15 февраля 2025 08:54Как полиция ищет браконьеров на водоемах Нижегородской области
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph