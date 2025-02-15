Суд обязал РЖД возместить ущерб за незаконную свалку в Нижегородской области Общество

ОАО "РЖД" должно возместить ущерб, нанесенный почвам Нижегородской области в результате незаконного складирования отходов. Такое решение вынесли Арбитражный суд Нижегородской области и Первый арбитражный апелляционный суд, поддержав требование Росприроднадзора.

Нарушение было выявлено еще в 2022 году. В ходе проверки специалисты зафиксировали несанкционированную свалку строительного мусора и отходов лесоразработки возле дома 2 по улице Северной в поселке Суроватиха Дальнеконстантиновского района. Часть отходов оказалась размещена на участке, арендуемом ОАО "РЖД". Размер ущерба для этой территории составил 84,8 тысячи рублей.

Компания дольше двух лет отказывалась признавать ответственность, заявляя, что обнаруженная свалка не связана с ее производственной деятельностью. Однако суд указал, что в случае, если виновное лицо в размещении отходов не установлено, ответственность ложится на владельца или арендатора земли.

Решение вступило в законную силу, и теперь ОАО "РЖД" обязано перечислить средства в бюджет Дальнеконстантиновского муниципального округа, куда и был нанесен ущерб.