Сколько можно зарабатывать на посуточной аренде жилья в Нижнем Новгороде Экономика

Аналитики "Авито Путешествий" изучили, сколько можно заработать на краткосрочной аренде недвижимости в крупнейших городах России. По данным за 2024 год, владельцы квартир в Нижнем Новгороде зарабатывали в среднем 140 600 рублей в месяц. Если сдавать в аренду загородный дом, доход составлял 134 600 рублей.

Самые высокие заработки от посуточной аренды квартир зафиксированы в Санкт-Петербурге – 217 600 рублей в месяц, далее следуют Москва (204 700 рублей), Нижний Новгород (140 600 рублей), Казань (127 200 рублей) и Уфа (124 600 рублей).

По словам экспертов, чистая прибыль владельцев зависит от организации бизнеса. Оптимизация процессов, таких как уборка, прачечные услуги и закупка расходных материалов, позволяет арендодателям увеличивать доход. Именно поэтому многие собственники стремятся расширять портфель недвижимости, сдавая сразу несколько объектов.

Наибольшей популярностью у путешественников пользуются студии, однокомнатные и двухкомнатные квартиры, однако многокомнатные объекты приносят более высокий доход. Например, в Уфе шестикомнатные квартиры могли приносить владельцам до 467 500 рублей в месяц, в Санкт-Петербурге восьмикомнатные – 459 000 рублей, а в Москве пятикомнатные – 408 000 рублей.

В сегменте загородных домов по доходности лидирует Московский регион, где средний заработок составил 194 600 рублей в месяц. Также в топ-5 городов вошли Екатеринбург (171 600 рублей), Санкт-Петербург (154 400 рублей), Казань (149 600 рублей) и Краснодар (137 200 рублей). Однако в отдельных случаях доходы были значительно выше – например, дома площадью более 1000 кв. м в Екатеринбурге приносили в среднем 553 900 рублей в месяц, в Москве – 548 400 рублей, в Казани – 454 200 рублей, а в Санкт-Петербурге – 413 700 рублей.

Как отмечают эксперты, крупные загородные дома чаще всего арендуют для проведения мероприятий и праздников, что делает их одним из самых прибыльных сегментов посуточной аренды.