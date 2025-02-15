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Экономика

"Нижегородавтодор" оштрафован на 260 тысяч за нарушения охраны труда после ДТП

20 февраля 2025 20:02  [117] Экономика

Государственная инспекция труда в Нижегородской области привлекла ООО "НижегородАвтоДор" к административной ответственности за несоблюдение норм охраны труда. Проверка проводилась после расследования тяжелого несчастного случая, который произошел на трассе М-7 "Волга".  

Инцидент случился 2 ноября 2024 года около 8:00 утра на 521-м километре автодороги в Лысковском муниципальном округе. 35-летний водитель компании, управляя грузовиком, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.  

Согласно акту расследования, основной причиной происшествия стало нарушение правил дорожного движения самим водителем. Однако проверка выявила и серьезные нарушения со стороны работодателя.  

Компания не обеспечила соблюдение требований охраны труда, а также не организовала должный контроль за безопасным выполнением работ, допускала сотрудников к работе без обязательных медосмотров и психиатрических освидетельствований, не выдавала работникам спецодежду, обувь и средства индивидуальной защиты.  

За эти нарушения "Нижегородавтодор" был оштрафован на 260 тысяч рублей.

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Теги:
Госинспекция труда Дороги Штраф
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