Участнику СВО в Нижнем Новгороде вручили медаль "За храбрость" II степени Общество

Фото: районная администрация

В Нижегородском районе состоялась торжественная церемония награждения участника СВО Александра У. государственной медалью "За храбрость" II степени. Награду вручили глава района Алексей Рыболовлев и военный комиссар Советского и Нижегородского районов Сергей Хилов.

В ходе церемонии Алексей Рыболовлев выразил бойцу благодарность за мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач. По его словам, храбрость и самоотверженность Александра являются примером для всех, особенно для молодого поколения.

"Александр — настоящий патриот, посвятивший себя служению Родине. Благодаря таким людям нижегородцы могут чувствовать себя в безопасности и уверенно смотреть в будущее", — отметил глава района.

Военный комиссар Сергей Хилов также подчеркнул важность подвига бойца. По его словам, военнослужащие, сражающиеся за свою страну, являются настоящей гордостью.

Александр У. поблагодарил присутствующих за внимание и поддержку, отметив, что для него большая честь защищать Родину.