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Общество

Участнику СВО в Нижнем Новгороде вручили медаль "За храбрость" II степени

20 февраля 2025 14:00  [115] Общество

Фото: районная администрация

В Нижегородском районе состоялась торжественная церемония награждения участника СВО Александра У. государственной медалью "За храбрость" II степени. Награду вручили глава района Алексей Рыболовлев и военный комиссар Советского и Нижегородского районов Сергей Хилов.  

В ходе церемонии Алексей Рыболовлев выразил бойцу благодарность за мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач. По его словам, храбрость и самоотверженность Александра являются примером для всех, особенно для молодого поколения.  

"Александр — настоящий патриот, посвятивший себя служению Родине. Благодаря таким людям нижегородцы могут чувствовать себя в безопасности и уверенно смотреть в будущее", — отметил глава района.  

Военный комиссар Сергей Хилов также подчеркнул важность подвига бойца. По его словам, военнослужащие, сражающиеся за свою страну, являются настоящей гордостью.  

Александр У. поблагодарил присутствующих за внимание и поддержку, отметив, что для него большая честь защищать Родину.

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Теги:
Военные Награды СВО
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