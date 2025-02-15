НГЛУ открыл центр русского языка в Эфиопии Общество

Фото: пресс-служба НГЛУ

Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова запустил центр русского языка в столице Эфиопии Аддис-Абебе. Проект реализован при поддержке Министерства науки и высшего образования России и Россотрудничества.

Торжественное открытие центра состоялось 19 февраля в Российском центре науки и культуры. Церемония совпала с началом культурно-просветительского марафона "Дни России в Аддис-Абебе". Среди участников мероприятия были заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский и глава Россотрудничества Евгений Примаков.

Константин Могилевский отметил, что центр станет местом изучения русского языка и культуры для всех желающих, а его работа началась уже в день открытия. Евгений Примаков подчеркнул, что российское образование ориентировано на развитие партнерских отношений и поддержку иностранных студентов.

Министр международных и межрегиональных связей Ольга Гусева заявила, что Нижегородская область видит в Африке перспективного партнера не только в образовании, но и в торгово-экономической сфере.

На сегодняшний день регион взаимодействует с 30 странами Африки, среди которых Алжир, Ангола, Египет, Кот-д’Ивуар, Ливия, Мадагаскар и Сенегал. Заключаются соглашения с муниципалитетами для развития связей, а более 1000 студентов из африканских стран уже обучаются в нижегородских вузах.

Примером успешного сотрудничества являются побратимские отношения Нижнего Новгорода и Браззавиля (Конго), а также Перевозского района и Бамбея (Сенегал). Открытие центра в Эфиопии должно укрепить культурный диалог и образовательные связи.

В день открытия состоялась подписка соглашения между НГЛУ и Российско-Африканским сетевым университетом, что позволит запускать совместные образовательные инициативы.

В программе мероприятия были:

- экспресс-курс "Русский язык – мир",

- интерактивные экскурсии "Россия в миниатюре",

- лекции и мастер-классы по русскому языку,

- тематические игры, квизы и творческие задания.

Исполняющий обязанности ректора НГЛУ Никита Авралев сообщил, что в течение следующего года на базе центра запустят курсы русского языка для школьников, студентов и преподавателей. В рамках проекта будет работать постоянно действующий лекторий "Россия в миниатюре", реализуемый совместно с Институтом русского языка.