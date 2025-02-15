Выяснилось, какие жилищные льготы полагаются бойцам СВО в Нижегородской области Общество

Военнослужащие, принимающие участие в СВО, включая мобилизованных, добровольцев и контрактников, могут рассчитывать на льготы и выплаты в сфере жилья и строительства. Государственная поддержка дополняется инициативами застройщиков, предлагающих специальные условия для защитников Отечества и их семей. Публикуем полный перечень жилищных преференций, на которые могут рассчитывать участники СВО.

Одна из ключевых мер поддержки — льготная военная ипотека. Военнослужащие могут приобрести квартиру, дом с земельным участком или таунхаус через накопительно-ипотечную систему (НИС).

В 2025 году сумма годового накопительного взноса по программе составит 383 979 рублей. Для получения средств необходимо три года службы, но для участников СВО доступ к ипотеке открывается сразу после включения в реестр НИС.

Пока контрактник продолжает службу, приобретенное жилье формально остается в собственности государства. Однако при выполнении всех условий, предусмотренных программой, недвижимость можно оформить в личную собственность. В случае увольнения до окончания контракта остаток ипотеки военнослужащий обязан погасить самостоятельно.

Государство предоставляет защитникам Родины и их семьям комплекс мер поддержки, которые действуют как на федеральном, так и на региональном уровне.

Среди ключевых льгот:

- Приоритетное право на жилищные выплаты — компенсация 30-35% от стоимости недвижимости. Эти средства можно использовать на покупку квартиры, строительство дома, первый взнос по ипотеке или ее частичное погашение.

- Бесплатное получение земельного участка в Нижегородской области для ведения личного хозяйства.

- Освобождение от налога на имущество.

- Компенсации за оплату ЖКУ.

- Субсидии на догазификацию жилья.