Щетинина озвучила в Совете Федерации предложения для повышения репродуктивного здоровья

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Нижегородская область предложила внести изменения в российское законодательство для улучшения репродуктивного здоровья населения. В частности, предложено замораживать половые клетки перед курсом химиотерапии. Об этом написала в своем Telegram-канале сенатор РФ от Нижегородской области Ольга Щетинина, принявшая участие в заседании Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации.
На заседании обсуждались инициативы, направленные на поддержку репродуктивного здоровья. Эти предложения были сформированы на основе рекомендаций главного врача ГКБ №40 Ольги Мануйленко, ранее озвученных на заседании экспертного совета по вопросам здравоохранения при комитете Законодательного собрания по соцвопросам.
Особое внимание уделяется повышению эффективности экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и расширению доступа к вспомогательным репродуктивным технологиям. Речь идет о предоставлении дополнительной медицинской помощи парам, которым необходимы специализированные услуги, не входящие в базовую программу ОМС.
Среди предложенных инициатив рассматривается включение предимплантационной генетической диагностики эмбрионов в базовую программу государственных гарантий. Это позволит заранее выявлять возможные генетические отклонения еще до имплантации эмбриона.
Еще одно предложение касается создания условий для хранения криоконсервированных эмбрионов, а также заморозки половых клеток перед химиотерапией. Такая мера позволит пациентам сохранить возможность иметь детей после прохождения лечения.
Кроме того, планируется развитие программ информирования граждан о важности раннего обращения к специалистам. Это поможет своевременно диагностировать и лечить бесплодие, повышая шансы на успешное восстановление репродуктивной функции.
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