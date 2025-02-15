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Общество

Щетинина озвучила в Совете Федерации предложения для повышения репродуктивного здоровья

20 февраля 2025 15:12  [2] Общество

Фото: телеграм-канал Ольги Щетининой

Нижегородская область предложила внести изменения в российское законодательство для улучшения репродуктивного здоровья населения. В частности, предложено замораживать половые клетки перед курсом химиотерапии. Об этом написала в своем Telegram-канале сенатор РФ от Нижегородской области Ольга Щетинина, принявшая участие в заседании Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации.

На заседании обсуждались инициативы, направленные на поддержку репродуктивного здоровья. Эти предложения были сформированы на основе рекомендаций главного врача ГКБ №40 Ольги Мануйленко, ранее озвученных на заседании экспертного совета по вопросам здравоохранения при комитете Законодательного собрания по соцвопросам.

Особое внимание уделяется повышению эффективности экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и расширению доступа к вспомогательным репродуктивным технологиям. Речь идет о предоставлении дополнительной медицинской помощи парам, которым необходимы специализированные услуги, не входящие в базовую программу ОМС.

Среди предложенных инициатив рассматривается включение предимплантационной генетической диагностики эмбрионов в базовую программу государственных гарантий. Это позволит заранее выявлять возможные генетические отклонения еще до имплантации эмбриона.

Еще одно предложение касается создания условий для хранения криоконсервированных эмбрионов, а также заморозки половых клеток перед химиотерапией. Такая мера позволит пациентам сохранить возможность иметь детей после прохождения лечения.

Кроме того, планируется развитие программ информирования граждан о важности раннего обращения к специалистам. Это поможет своевременно диагностировать и лечить бесплодие, повышая шансы на успешное восстановление репродуктивной функции.

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Теги:
Здравоохранение Ольга Щетинина Совет Федерации
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