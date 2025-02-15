Медицинские беспилотники внедряют в Нижегородской области Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Нижегородский Минздрав, действуя в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы», в кооперации с "Горький Тех" и компанией "Клеверкоптер" провели успешные испытания грузового медицинского беспилотника.

Беспилотный авиационный летательный аппарат "Курьер-30", грузоподъемностью 30 кг успешно выполнил полетное задание за 10 минут доставив из ЦРБ г. Бор в областной центр СПИДа, располагающийся в Нижнем Новгороде партию биологических материалов для лабораторных исследований. Доставка подобного груза (сто пробирок с пробами крови) наземным транспортом потребовала бы значительно большего количества времени (1-1,5 часа) и стоила значительно дороже, отметили специалисты.

Это не первый испытательный полет "Курьера 30". В прошлом году он уже выполнял более сложные полетные задания, преодолевая более 400 км, однако в данном случае он впервые выполнил функции медицинского дрона, быстро доставив важный груз.

Отмечая это событие, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул: "В некоторых сферах использование БАС может существенно поменять правила игры, и логистика – одна из таких. В сфере здравоохранения любое сокращение сроков особенно ценно".

Мы обратились к экспертам с просьбой оценить значимость этого события и его влияние как на развитие научно-технологического и экономического комплекса региона, так и на реализацию нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" в целом.

Евгений Семенов, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент, отмечает постоянную роль ОПК в качестве драйвера для научно-технического развития.

"Проведенные испытания свидетельствуют о том, что в регионе прекрасно осознают потенциал гражданского применения беспилотных авиасистем. Полагаю, что правительство Нижегородской области проводя подобные испытания участвует в национальном конкурентном процессе в результате которого формируется новая перспективная отрасль. БАС-индустрия в недалеком будущем – это серьезные государственные и частные инвестиции, инновационный научно-промышленный кластер, новые рабочие места для высококвалифицированного персонала, новый источник экономического роста региона, укрепление его политического капитала. Но для того, чтоб эти ожидания стали реальностью уже сегодня необходимы реальные достижения в разработке и внедрении БАС, что, собственно, и было продемонстрировано в ходе испытаний медицинского дрона".

Андрей Чугунов, журналист:

"То, что БПЛА предназначены для экспресс-доставки грузов, знают, наверное, все. Сейчас в Нижегородской области разработкой и производством беспилотников и комплектующих к ним занимаются несколько десятков компаний. На очереди доставка дронами лекарств и продуктов: паводок на носу. А там глядишь, и курьеров с большими коробами на спине, которые сейчас ездят на самокатах и велосипедах, заменят грузовые дроны. Вот только пока не слышал, чтобы в полиции уже начали обучать регулировщиков воздушного движения".

Елена Мозгунова, историк, канд. полит. н., доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"Потенциал беспилотных летательных аппаратов до конца еще не раскрыт. Специальная военная операция наглядно нам демонстрирует их применение в военном деле, а перспективы использование БАС в мирное время для нужд гражданского населения еще предстоит оценить. Запуск летательного аппарата "Курьер-30" в Нижегородском регионе как пример насколько широко охватывают системы жизнеобеспечения возможности беспилотных авиационных систем. Очевидно, что в фокусе внимания реализации национального проекта "Беспилотные авиационные системы" не только разработка, внедрение БАС и комплектующих, подготовка необходимых специалистов, но и прогнозирование дальнейшего использования аппаратов".

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления":

"Внедрение любой новой технологии имеет барьеры: технологические, экономические, социальные, культурные и другие. Задачи по их снятию абсолютно разные и решаются разными методами и средствами, но очень часто взаимозависимы. Избыточный ВПК и неудачная конверсия 80-х - одна из "родовых" травм общества, доставшихся нам исторически от советской эпохи. Проекты, подобные тому, который начат в Нижегородской области, призваны изменить восприятие социумом всей программы развития беспилотных систем, принятой в России на уровне национального проекта. Он призван показать как перспективы чисто гражданского использования технологии, так и заинтересованность государства в развитии этого направления".

Сергей Судьин, д.соц.н., профессор, заведующий кафедрой общей социологии и социальной работы ННГУ им. Н.И. Лобачевского:

"Успешные испытания грузового медицинского беспилотника – это нечто несравнимо большее, чем просто техническое достижение. Вроде бы делов-то: взять любой дрон, начинить его чем-то полезным и заложить адрес доставки в полетное задание. Однако, главное здесь в кардинальном изменении парадигмы их применения: дроны, пусть пока медленно, но необратимо начинают терять свой зловещий образ и становятся атрибутом мирной жизни. Уверен, что достижения военной промышленности в этой сфере окажутся невероятно востребованными на гражданке: революция дронов только набирает обороты, и выводит их далеко за пределы боевого применения. В общем, испытания грузового медицинского беспилотника – это взгляд в мирное будущее. В очередной раз надеемся, недалекое".

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба"