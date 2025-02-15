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Культура и отдых

Нижегородская область представит свою культуру на выставке "Путешествие по России"

20 февраля 2025 15:33  [106] Культура и отдых

Нижегородская область примет участие в масштабной выставке "Путешествие по России", которая откроется 1 марта в Национальном центре "Россия". Об этом сообщили организаторы мероприятия.  

Выставка познакомит гостей с природным разнообразием страны, ее культурным наследием и традициями народов. Особое место займет представление Нижегородской области, где будут организованы культурные и образовательные мероприятия для всей семьи.  

Кроме того, посетители смогут увидеть изделия народных мастеров из разных регионов и попробовать блюда национальных кухонь России.  

Выставка будет интересна как взрослым, так и детям, ведь она рассчитана на широкую аудиторию (0+).  

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Теги:
Выставка Туризм
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