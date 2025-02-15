Родители намеренно заражают детей ветрянкой. Почему это опасно? Общество

В России набирает обороты практика так называемых "ветряночных вечеринок". Родители из Ярославской, Воронежской, Нижегородской и других областей сознательно подвергают детей заражению ветряной оспой. Делают они это якобы из-за нехватки вакцины. Насколько оправдан такой подход и есть ли дефицит препарата на самом деле, выяснял 360.ru.

Вакцина от ветрянки: доступна или в дефиците?

Перебои с поставками лекарств могут случиться в любой момент, объясняет врач-терапевт и специалист по функциональной диагностике Андрей Кондрахин. Однако это не всегда говорит о глобальной нехватке препарата.

"Аптеки закупают лекарства и вакцины в объемах, соответствующих среднему спросу, так как их хранение связано с ограниченными сроками годности. Если спрос неожиданно возрастает, требуется время на дополнительные поставки, что может временно создавать иллюзию дефицита", — пояснил специалист.

При необходимости регионы могут приобретать недостающие препараты у соседних областей. По словам врача, вакцина от ветряной оспы не входит в число самых востребованных.

"Не все родители заинтересованы в вакцинации от ветрянки", — отметил Кондрахин.

По словам терапевта, однократная вакцинация обеспечивает надежную защиту от заболевания. Такой же иммунитет формируется и после перенесенной инфекции.

Обязательна ли прививка от ветрянки?

В России вакцинация от ветрянки не включена в национальный календарь прививок. По словам Кондрахина, это связано с тем, что заболевание у детей обычно протекает в легкой форме.

"Ветряная оспа не представляет серьезной угрозы для здоровья ребенка. В детском возрасте она переносится значительно легче, чем у взрослых", — объяснил врач.

Можно ли получить вакцину бесплатно?

Поскольку прививка от ветрянки не входит в национальный календарь, государственные поликлиники не предлагают ее бесплатно. В коммерческих медицинских центрах вакцина доступна, но на платной основе.

"К сожалению, бесплатных вакцин от ветрянки не предусмотрено", — подчеркнул Кондрахин.

Он добавил, что прививка помогает избежать осложнений, которые могут возникнуть даже при легком течении болезни.

Чем опасна ветрянка для взрослых?

Дети обычно переносят ветрянку легко, но для взрослых болезнь может представлять серьезную опасность.

"Взрослые пациенты нередко сталкиваются с осложнениями, такими как пневмония, менингит, миокардит и энцефалит", — предупредил специалист.

Особую угрозу ветрянка представляет для беременных женщин. Если будущая мать не болела в детстве и заразится во время беременности, возможны тяжелые последствия для плода. Поэтому, если девочка не перенесла ветрянку в детстве, рекомендуется сделать прививку до наступления репродуктивного возраста.

"Ребенок может принести вирус из детского сада. Если мать не имеет иммунитета, заболевание у нее пройдет в тяжелой форме", — объяснил врач.

Опасны ли "ветряночные вечеринки"?

Существует мнение, что заразиться ветрянкой в детстве полезно, поскольку в дальнейшем болезнь не повторяется. Однако преднамеренное заражение — не только спорная, но и незаконная практика.

"Это нарушение эпидемиологических и этических норм, а также умышленное причинение вреда здоровью", — подчеркнул Кондрахин.

Хотя у большинства детей болезнь проходит без осложнений, всегда остается риск индивидуальных реакций и серьезных последствий. Именно для этого и была создана вакцина — чтобы предотвратить риск и исключить необходимость сознательного заражения.