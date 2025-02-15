Нижегородские бизнесмены угодили в СИЗО за мошенничество с утилизацией мусора Происшествия

Два руководителя коммерческих организаций в Нижегородской области оказались под арестом по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

По данным следствия, в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" компании заключили контракты с подрядчиками на утилизацию строительного мусора. Однако фактического выполнения работ не было, а предоставленные акты оказались фиктивными. В результате бюджету нанесен ущерб, превышающий 1,5 миллиона рублей.

Против директоров компаний возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Дзержинский городской суд отправил их в следственный изолятор. Сейчас ведется расследование.