Как производится ежегодный перерасчет за отопление в Нижегородской области Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Скоро жители Нижегородской области начнут получать обновленные квитанции за коммунальные услуги, в которых отражен перерасчет за отопление. Региональное правительство совместно с Государственной жилищной инспекцией разъяснили, как формируется эта сумма и что на нее влияет.

Почему проводится перерасчет

В Нижегородской области плата за отопление начисляется равномерно в течение года. Однако расчеты ведутся на основе данных предыдущего года. В первом квартале нового года производится корректировка платежей с учетом фактического потребления тепла, зафиксированного общедомовым прибором учета. Если объем потребленного тепла оказался выше прогнозируемого, жителям выставляют дополнительный счет, если ниже – начисляется перерасчет в пользу жильцов.

Как изменится плата в 2025 году

По данным ГЖИ, в 39% случаев начисления будут снижены, в среднем на 3000 рублей для квартиры площадью 60 кв. м. В 61% случаев, наоборот, сумма увеличится, примерно на 2500 рублей. Это связано с тем, что отопительный сезон 2024 года был более длительным, а зима – холоднее по сравнению с 2023 годом. Например, в Нижнем Новгороде отопление предоставлялось 221 день в 2024 году против 209 дней в 2023 году, а в Арзамасском округе – 239 дней против 213 дней годом ранее.

Не платят ли добросовестные жильцы долги соседей

Нет, перерасчет формируется исключительно на основе фактических данных потребления тепла и не учитывает задолженности жильцов.

Как можно уменьшить перерасчет

Сократить теплопотери можно, утеплив окна и двери в своей квартире, а также своевременно сообщая управляющей компании о поврежденных окнах в подъезде или незакрывающихся дверях. Если возникают вопросы к сумме начислений, жильцы могут обратиться в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию. В случае отсутствия ответа можно направить обращение в Госжилинспекцию.

Правда ли, что с 1 марта изменится система оплаты отопления

Нет, для жителей Нижегородской области ничего не изменится. Новое постановление правительства России, вступающее в силу с 1 марта 2025 года, затрагивает лишь те регионы, где ранее не был установлен порядок оплаты отопления (равномерно в течение года или только в отопительный сезон). Нижегородская область в этот список не входит – здесь оплата остается равномерной в течение года, как и прежде.

Жителям рекомендуется заранее ознакомиться с информацией о перерасчете и, при необходимости, уточнить детали в своей управляющей компании.