Холодовая аллергия распространяется в России: как распознать и лечить Общество

С резким похолоданием в центральных регионах России участились случаи холодовой аллергии, известной как холодовая крапивница. Почему возникает такая реакция, как отличить ее от обморожения и какие существуют методы лечения — объяснила журналистам 360.ru иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

Что такое холодовая аллергия

Холодовая крапивница — это реакция организма на охлаждение, при которой активизируются особые белки — криоглобулины. Они участвуют в обменных процессах при пониженной температуре. Ранее считалось, что основным механизмом развития аллергии является выброс гистамина, но современные исследования эту гипотезу пересмотрели.

Как проявляется аллергия на холод

Симптомы могут варьироваться от локальных отеков до генерализованных высыпаний, напоминающих ожоги крапивой. В некоторых случаях реакция возникает даже летом, например, при резком перепаде температур — после захода в прохладное помещение из жары или после купания в холодной воде.

В тяжелых случаях возможно развитие анафилактического шока, поэтому людям с повышенной чувствительностью к холоду необходимо быть осторожными. Опасность представляют резкие температурные перепады, например, после сауны или горячего душа.

Как отличить холодовую аллергию от обморожения

Первичные симптомы аллергии на холод включают покраснение и отеки, которые появляются даже при кратковременном воздействии низких температур. У здорового человека такие проявления проходят через 5–10 минут после возвращения в тепло. При холодовой аллергии отек и сыпь сохраняются более часа.

Кроме того, аллергическая реакция может затронуть не только открытые участки тела, но и внутренние области, например, ноги, даже если они были закрыты одеждой.

Как подтвердить диагноз?

Для диагностики используется тест Дункана: к коже предплечья прикладывают кусочек льда на 10-15 минут. Затем специалисты оценивают степень реакции на холод. Этот же тест применяется после курса лечения для проверки его эффективности.

Кто подвержен холодовой аллергии

К группе риска относятся люди с высокой чувствительностью к собственным белкам. Аллергия может возникнуть у любого человека, независимо от возраста и пола. Однако у детей до восьми лет иммунитет еще не полностью сформирован, поэтому у них аллергические реакции встречаются чаще. Женщины также более предрасположены к аллергии из-за особенностей гормонального фона.

Как лечат холодовую аллергию

В России для лечения холодовой крапивницы применяется аутолимфоцитарная терапия. Этот метод был разработан в начале XX века и запатентован Московской медицинской академией в 1992 году. В 2023 году он получил одобрение Минздрава.

Процедура заключается в том, что у пациента берут небольшое количество венозной крови, выделяют из нее лимфоциты и вводят обратно подкожно. Эти иммунные клетки постепенно формируют устойчивость организма к аллергенам, включая криоглобулины.

Поскольку используются собственные клетки пациента, риск побочных эффектов минимален. Курс лечения включает 6-8 инъекций в зависимости от возраста, а его эффект сохраняется длительное время. В случае сохранения симптомов процедуру можно повторить через год.