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Происшествия

3,7 млн рублей взыскали с бывшего сотрудника нижегородского минимущества

20 февраля 2025 18:34  [119] Происшествия

Прокуратура Нижегородской области добилась судебного решения о взыскании незаконно полученного дохода с бывшего сотрудника регионального министерства имущественных и земельных отношений Игоря Чебанова. Он был осужден в июле 2022 года за злоупотребление должностными полномочиями по статье 285 УК РФ.  

Как установило следствие, в 2019-2020 годах Чебанов оформил на свою сестру ООО "Колтрест", под предлогом строительства фанерной фабрики. Впоследствии он добился признания этого проекта приоритетным на областном уровне, что позволило ему получить федеральный земельный участок без торгов. Кадастровая стоимость участка составляла 17 млн рублей.  

Позже, используя подконтрольную компанию, Чебанов перепродал ее предпринимателю за 3,7 млн рублей через свою сестру.  

На судебном разбирательстве бывший чиновник признал вину и выразил раскаяние. В качестве наказания суд запретил ему занимать государственные должности в течение года и 11 месяцев.  

В прокуратуре подчеркнули, что иск о взыскании преступного дохода был удовлетворен в полном объеме.

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Теги:
Имущество Суд чиновники
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