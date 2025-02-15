В Нижегородской области стартовал спортивный марафон "Сила России" Спорт

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

«Единая Россия» дала старт спортивному марафону «Сила России» в Нижегородской области. Масштабный спортивный проект сторонников партии проходит по всей стране уже в четвертый раз. В 2025 году он посвящен Году защитника Отечества и завершится 3 сентября – в День окончания Второй мировой войны.

В регионе марафон стартовал из Дзержинска в спортивной школе «Город спорта» с мастер-класса для детей от чемпиона.

«Старт Всероссийского марафона «Сила России» в 2025 году стал настоящим праздником спорта! Это масштабное событие ежегодно объединяет тысячи участников из разных уголков страны, которые демонстрируют не только физическую подготовку, но и силу духа. Особенно вдохновляет участие людей всех возрастов, что подчеркивает важность здорового образа жизни для каждого, - сказал на торжественном открытии региональный координатор проекта «Сила России», депутат городской Думы Нижнего Новгорода Владимир Поддымников. - Это не просто марафон, это символ единства, здоровья и стремления к новым достижениям. Сегодня в рамках открытия марафона мы проводим мастер-класс по кудо в спортивной школе олимпийского резерва «Город спорта» под руководством чемпиона и мастера спорта России по кудо Руслана Меджидова».

Координатор проекта также отметил, что в планах развития «Города спорта» - открытие отделения по кудо на 100 бесплатных мест для детей.

В мастер-классе от шеститикратного чемпиона России, победителя Кубка России и Кубка Евразии, обладателя черного пояса 1 дан Руслана Меджидова приняли участие более 50 детей. Чемпион показал им, как делать правильно разминку, какие упражнения помогают подготовиться к тренировке и основные приемы в кудо. Также ребята смогли задать ему интересующие их вопросы.

«Детей надо вовлекать в спорт, проводить открытые уроки, мастер-классы для того, чтобы они наглядно видели, что спорт это хорошо и правильно. И своим примером я пытаюсь показать это», - поделился именитый спортсмен.

В рамках марафона по всему региону течение шести месяцев будут проходить как общие спортивные мероприятия, так и тематические. Все желающие смогут бесплатно позаниматься спортом вместе с известными российскими тренерами и спортсменами. Регистрация для участников доступна с 20 февраля на сайте проекта: sila-rossii.er.ru.

«Идея сторонников «Единой России» объединила в марафон прославленных тренеров, учителей физкультуры, титулованных атлетов и начинающих спортсменов. Марафон «Сила Росcии» предоставил превосходные условия для совместных тренировок, товарищеских матчей и мастер-классов. Уверен, предстоящий этап марафона, проходящий в Год защитников Отечества, откроет новые возможности для продвижения верных ценностей и спортивных ориентиров!» - подчеркнул Герой России, многократный олимпийский чемпион, сенатор Александр Карелин на заседании оргкомитета марафона «Сила России».

Проект реализуется сторонниками «Единой России» в рамках выполнения раздела народной программы «Гражданская солидарность и молодежная политика».