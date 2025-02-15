В Нижегородской области стартовал отбор туристических инвестпроектов для возмещения части процентной ставки по кредитам Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области стартовал конкурсный отбор инвестиционных проектов, нацеленных на развитие туристической инфраструктуры. Предприниматели смогут получить субсидии из регионального бюджета на возмещение части процентной ставки по заключенным кредитным договорам, при этом максимальный процент возмещения не сможет превысить ключевую ставку ЦБ РФ. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Развивая туристическую отрасль, мы увеличиваем приток инвестиций, улучшаем городскую среду, создаем новые рабочие места. У Нижегородской области есть опыт поддержки предпринимателей, создающих новые объекты туристической инфраструктуры. За последние два года из бюджета региона мы направили почти 19 миллионов рублей на софинансирование федеральных субсидий по линии Минэкономразвития РФ для строительства глэмпингов. В 2025 году запускаем и собственную меру поддержки. Готовы возместить инвесторам, создающим новые средства размещения, часть процентной ставки по кредитованию. На эти цели заложили 80 миллионов рублей в бюджете текущего года», – рассказал Глеб Никитин.

Как сообщили в министерстве туризма и промыслов региона, мера поддержки предусмотрена для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории Нижегородской области. В рамках отбора планируют поддержать проекты создания гостиниц категории «три звезды» и выше с номерным фондом от 25 до 119 номеров включительно.

Возмещение части процентной ставки предусмотрено и для проектов создания гостиниц, расположенных в зданиях, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, с номерным фондом до 119 номеров включительно. На участие в отборе также могут быть заявлены проекты по созданию гостиниц в объектах исторической среды с аналогичным номерным фондом.

Еще одна возможность для получения меры поддержки – создание модульных некапитальных средств размещения с номерным фондом от 25 до 119 номеров включительно.

Наконец, на региональную поддержку могут рассчитывать инвесторы, создающие парки развлечений, аквапарки и горнолыжные комплексы с номерным фондом от 50 до 119 номеров включительно.

«Региональная субсидия покроет часть той суммы, которая составит переплату процентов по кредиту для инвестора. Предельные значения субсидий варьируются в зависимости от категории инвестиционного проекта. Так, для проектов гостиниц категории не менее чем «три звезды», модульных некапитальных средств размещения, а также проектов парков развлечений, аквапарков и горнолыжных комплексов минимальная процентная ставка по кредиту, подлежащая уплате участником отбора, составляет 6 процентов. Для проектов гостиниц, расположенных в объектах исторической среды, минимальная процентная ставка, подлежащая обязательной уплате, составляет 3 процента. В свою очередь, для инвесторов, создающих средства размещения в зданиях, являющихся объектами культурного наследия или выявленными объектами культурного наследия, минимальная процентная ставка, подлежащая уплате, не установлена. Во всех случаях, вне зависимости от категории проекта, максимальный процент возмещения не сможет превысить ключевую ставку ЦБ РФ», – подчеркнул первый заместитель министра туризма и промыслов Нижегородской области Александр Захарычев.

Заявки на участие в отборе принимаются региональным министерством туризма и промыслов до 19 марта включительно. Подробная информация о новой мере поддержки доступна по ссылке: https://mintour.nobl.ru/activity/59899/ .

Напомним, развитие туристической инфраструктуры является одним из важнейших направлений работы в рамках нового национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Нацпроект «Туризм и гостеприимство» реализуется по инициативе президента России Владимира Путина и является преемником нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Он также нацелен на производство отечественной продукции для индустрии, подготовку кадров для отрасли, а также продвижение путешествий по России как внутри страны, так и за рубежом.