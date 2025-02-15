На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
В нижегородских вузах изменили правила поступления
Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
21 февраля 2025 11:00  [13] 7 человек пострадали в лобовом ДТП на дороге Нижний Новгород - Кстово
21 февраля 2025 09:53  [206] Нижегородский аэродром, где рухнул самолет, мог проводить учебные полеты
21 февраля 2025 07:00  [170] Лжеброкеры развели жителя Навашина на 1,4 млн рублей
20 февраля 2025 20:30  [276] Рецидивист вынес из квартиры нижегородки ювелирку на 1 млн рублей
20 февраля 2025 19:03  [250] Жителю Заволжья грозит до 2 лет за кражу 15 пачек масла
20 февраля 2025 18:34  [464] 3,7 млн рублей взыскали с бывшего сотрудника нижегородского минимущества
20 февраля 2025 17:00  [327] Нижегородские бизнесмены угодили в СИЗО за мошенничество с утилизацией мусора
20 февраля 2025 16:30  [513] Разбившийся под Нижним Новгородом самолет принадлежал физлицу
20 февраля 2025 15:44  [614] Водителя автобуса, насмерть сбившего женщину у Московского вокзала, задержали
20 февраля 2025 13:24  [383] Крушение самолета под Нижним Новгородом закончилось уголовным делом
Происшествия

Нижегородский аэродром, где рухнул самолет, мог проводить учебные полеты

21 февраля 2025 09:53  [206] Происшествия

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Аэродром "Восточный" в Кстовском округе Нижегородской области, где утром 20 февраля 2025 года разбился легкомоторный самолет, использовался для обучения частных пилотов. Об этом сообщает "Комсомольская правда – Нижний Новгород".  

По данным издания, на аэродроме также предлагали прогулочные полеты, реализуя подарочные сертификаты. Владелец такого сертификата мог подняться в воздух на двухместном самолете, выбрав продолжительность полета – от 20 до 60 минут.  

Кроме учебных и экскурсионных полетов, аэродром принимал транзитные воздушные суда. Пилоты, планировавшие посадку, должны были заранее уведомлять об этом администрацию аэродрома.  

Напомним, что около 10:30 утра 20 февраля в Кстовском округе произошло крушение легкомоторного самолета Van’s RV-7. Оба человека, находившиеся на борту, погибли.  

По факту трагедии возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации воздушного транспорта. Ход и результаты расследования находятся на контроле Приволжской транспортной прокуратуры.

Среди возможных причин катастрофы рассматриваются ошибка пилота и техническая неисправность. По мнению некоторых специалистов, перед падением пилот мог пытаться выполнить сложный маневр. Известно, что воздушное судно принадлежало частному владельцу.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Аэропорт Кстовский муниципалитет Самолеты
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
15 февраля 2025 08:54Как полиция ищет браконьеров на водоемах Нижегородской области
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph