Нижегородский аэродром, где рухнул самолет, мог проводить учебные полеты Происшествия

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Аэродром "Восточный" в Кстовском округе Нижегородской области, где утром 20 февраля 2025 года разбился легкомоторный самолет, использовался для обучения частных пилотов. Об этом сообщает "Комсомольская правда – Нижний Новгород".

По данным издания, на аэродроме также предлагали прогулочные полеты, реализуя подарочные сертификаты. Владелец такого сертификата мог подняться в воздух на двухместном самолете, выбрав продолжительность полета – от 20 до 60 минут.

Кроме учебных и экскурсионных полетов, аэродром принимал транзитные воздушные суда. Пилоты, планировавшие посадку, должны были заранее уведомлять об этом администрацию аэродрома.

Напомним, что около 10:30 утра 20 февраля в Кстовском округе произошло крушение легкомоторного самолета Van’s RV-7. Оба человека, находившиеся на борту, погибли.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации воздушного транспорта. Ход и результаты расследования находятся на контроле Приволжской транспортной прокуратуры.

Среди возможных причин катастрофы рассматриваются ошибка пилота и техническая неисправность. По мнению некоторых специалистов, перед падением пилот мог пытаться выполнить сложный маневр. Известно, что воздушное судно принадлежало частному владельцу.