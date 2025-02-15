Режим повышенной готовности ввели в Канавине после падения человека в яму Общество

Фото: "Нижегородский водоканал"

Администрация Нижнего Новгорода объявила режим повышенной готовности в Канавинском районе после обрушения грунта на улице Керченской. Соответствующее постановление мэрии было опубликовано 20 февраля 2025 года.

Согласно документу, особый режим действует с 13 февраля. Опасная зона охватывает территорию в радиусе трех метров от места провала рядом с коллектором у дома №13А.

Для ликвидации последствий аварии и проведения восстановительных работ назначено АО "Нижегородский водоканал".

Напомним, что 13 февраля в районе улицы Керченской произошла просадка грунта, предположительно, из-за повреждения подземных коммуникаций. В результате инцидента пострадал мужчина, который провалился в образовавшуюся яму. Момент падения мужчины в десятиметровую яму попал на видео.