16 нижегородских гостиниц попали в список лучших в России

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Сервис "Яндекс Путешествия" подвел итоги 2024 года и назвал лучшие гостиницы в рамках премии "Приятно оставаться". В список победителей вошли отели, которые не только пользуются популярностью у туристов, но и демонстрируют высокий уровень сервиса.
Среди 751 объекта размещения из 66 регионов России отмечены 16 отелей Нижегородской области. В их числе — Sheraton и "Жук Жак" в Нижнем Новгороде, "Дивеев град" в Дивеево и "Бунин" в Арзамасе.
Все награжденные отели соответствуют четырем ключевым критериям: высокий рейтинг пользователей "Яндекс Путешествий" (не ниже 4,5 из 5); минимальное количество жалоб в службу поддержки (менее 5%); значительное число бронирований; активные отзывы путешественников, учитывая регион и тип гостиницы.
К примеру, для московских отелей планка по количеству бронирований выше, чем для гостиниц в менее посещаемых регионах, таких как Камчатка.
Большинство победителей — это трех- (35%) и четырехзвездочные (32%) гостиницы. Около 24% объектов относятся к категории "без звезд", включая гостевые дома, хостелы, глэмпинги, апарт-отели и санатории. Всего 6% награжденных отелей имеют пять звезд.
Добавим, что по количеству отмеченных отелей Нижегородская область вошла в топ-15, наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Краснодарским краем и Татарстаном.
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