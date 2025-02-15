Прокуратура добивается смягчения приговора нижегородскому охраннику

Прокуратура подала апелляцию по делу охранника Павла Червякова, осужденного за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Ведомство требует переквалификации обвинения на статью о превышении пределов самообороны. Об этом сообщила супруга осужденного на своей странице в соцсетях.
Согласно данным судебной картотеки, апелляционная жалоба была подана 19 февраля и принята к рассмотрению на следующий день. Возражения по делу стороны могут подать до 3 марта.
Ранее свою апелляцию подал и адвокат Червякова. Судебное разбирательство по этому вопросу запланировано до 25 февраля.
Инцидент произошел в августе 2024 года. В детский лагерь ворвался агрессивно настроенный мужчина, начав громить имущество. В попытке остановить дебошира охранник ударил его металлической трубой. Нападавший сбежал, но позже был найден мертвым в лесу.
Суд признал Червякова виновным и приговорил его к 5,5 года колонии строгого режима. Решение вызвало широкий общественный резонанс, так как охранник фактически защищал детей. Теперь прокуратура требует пересмотра дела в сторону более мягкой квалификации.
Напомним, что за охранника уже заступились не только простые жители Нижегородской области, но и Госдума.
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