Прокуратура добивается смягчения приговора нижегородскому охраннику Происшествия

Прокуратура подала апелляцию по делу охранника Павла Червякова, осужденного за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Ведомство требует переквалификации обвинения на статью о превышении пределов самообороны. Об этом сообщила супруга осужденного на своей странице в соцсетях.

Согласно данным судебной картотеки, апелляционная жалоба была подана 19 февраля и принята к рассмотрению на следующий день. Возражения по делу стороны могут подать до 3 марта.

Ранее свою апелляцию подал и адвокат Червякова. Судебное разбирательство по этому вопросу запланировано до 25 февраля.

Инцидент произошел в августе 2024 года. В детский лагерь ворвался агрессивно настроенный мужчина, начав громить имущество. В попытке остановить дебошира охранник ударил его металлической трубой. Нападавший сбежал, но позже был найден мертвым в лесу.

Суд признал Червякова виновным и приговорил его к 5,5 года колонии строгого режима. Решение вызвало широкий общественный резонанс, так как охранник фактически защищал детей. Теперь прокуратура требует пересмотра дела в сторону более мягкой квалификации.

Напомним, что за охранника уже заступились не только простые жители Нижегородской области, но и Госдума.