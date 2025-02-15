На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
В нижегородских вузах изменили правила поступления
Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
21 февраля 2025 13:45  [44] Симулятор управления БПЛА и цифровой тир появились в нижегородском музее СВО
21 февраля 2025 13:25  [84] FlyDubai может запустить рейсы из Нижнего Новгорода в Дубай до конца года
21 февраля 2025 13:09  [87] Концерт ко Дню Защитника Отечества в Нижнем Новгороде собрал 300 зрителей
21 февраля 2025 12:56  [114] Оштрафовано дзержинское предприятие, где при взрыве пострадали рабочие
21 февраля 2025 11:56  [127] Как будут работать нижегородские поликлиники и больницы 22-23 февраля
21 февраля 2025 11:47  [145] Новый коронавирус нашли у летучих мышей в Гонконге: миру грозит новая пандемия?
21 февраля 2025 11:35  [137] Бастрыкин ждет итоги проверки по факту ДТП с автобусом в Кстовском округе
21 февраля 2025 11:15  [156] Умеренно холодные выходные ждут жителей Нижнего Новгорода
21 февраля 2025 11:00  [177] Нижегородское метро отказалось от использования дронов для мониторинга
21 февраля 2025 10:55  [173] Остановку автобусов на проспекте Ленина перенесли к дому №79С
Общество

Концерт ко Дню Защитника Отечества в Нижнем Новгороде собрал 300 зрителей

21 февраля 2025 13:09  [87] Общество

Фото: пресс-служба НИУ Президентской академии

В Нижегородском институте управления Президентской академии состоялся концерт, посвященный Дню Защитника Отечества и Году Защитника Отечества. Мероприятие прошло 20 февраля и собрало около 300 гостей, среди которых были ветераны специальной военной операции, студенты, преподаватели вузов, колледжей и школ, а также представители общественных организаций.

Среди почетных гостей были заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов, руководитель регионального филиала фонда "Защитники Отечества" Екатерина Генералова и директор Нижегородского института управления, депутат Законодательного собрания области Александр Парамонов.

Одним из ключевых событий вечера стало подписание соглашения о сотрудничестве между институтом и фондом "Защитники Отечества".

Для гостей выступил хор "Русский формат", артисты которого не только исполняют патриотические песни, но и регулярно отправляются в зону специальной военной операции с гуманитарными грузами.

"Рад видеть среди зрителей участников спецоперации, которые планируют обучаться по программе "Герои. Нижегородская область", разработанной нашим вузом совместно с правительством региона. Патриотические мероприятия, будь то личные встречи студентов с бойцами или масштабные культурные события, станут важной частью этого года для нашего института", — отметил Александр Парамонов.

Одним из участников концерта стал ветеран СВО, нижегородец с позывным "Карлос". Он подал заявку на участие в образовательной программе и поделился своими планами.

"Если я смог проявить себя в экстремальных условиях, почему бы мне не продолжить приносить пользу стране? Я доказал, что умею и могу. Таких, как я, очень много, и они достойно раскрыли себя на фронте", — сказал он.

Напомним, проект "Герои. Нижегородская область" направлен на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов специальной военной операции в систему государственного управления. Он является продолжением флагманской федеральный программы "Время героев". Главная цель проекта — подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников и ветеранов специальной военной операции для последующей работы в органах государственной власти и местного самоуправления.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
День защитника Отечества РАНХиГС СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
15 февраля 2025 08:54Как полиция ищет браконьеров на водоемах Нижегородской области
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph