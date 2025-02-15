Концерт ко Дню Защитника Отечества в Нижнем Новгороде собрал 300 зрителей Общество

Фото: пресс-служба НИУ Президентской академии

В Нижегородском институте управления Президентской академии состоялся концерт, посвященный Дню Защитника Отечества и Году Защитника Отечества. Мероприятие прошло 20 февраля и собрало около 300 гостей, среди которых были ветераны специальной военной операции, студенты, преподаватели вузов, колледжей и школ, а также представители общественных организаций.

Среди почетных гостей были заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов, руководитель регионального филиала фонда "Защитники Отечества" Екатерина Генералова и директор Нижегородского института управления, депутат Законодательного собрания области Александр Парамонов.

Одним из ключевых событий вечера стало подписание соглашения о сотрудничестве между институтом и фондом "Защитники Отечества".

Для гостей выступил хор "Русский формат", артисты которого не только исполняют патриотические песни, но и регулярно отправляются в зону специальной военной операции с гуманитарными грузами.

"Рад видеть среди зрителей участников спецоперации, которые планируют обучаться по программе "Герои. Нижегородская область", разработанной нашим вузом совместно с правительством региона. Патриотические мероприятия, будь то личные встречи студентов с бойцами или масштабные культурные события, станут важной частью этого года для нашего института", — отметил Александр Парамонов.

Одним из участников концерта стал ветеран СВО, нижегородец с позывным "Карлос". Он подал заявку на участие в образовательной программе и поделился своими планами.

"Если я смог проявить себя в экстремальных условиях, почему бы мне не продолжить приносить пользу стране? Я доказал, что умею и могу. Таких, как я, очень много, и они достойно раскрыли себя на фронте", — сказал он.

Напомним, проект "Герои. Нижегородская область" направлен на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов специальной военной операции в систему государственного управления. Он является продолжением флагманской федеральный программы "Время героев". Главная цель проекта — подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников и ветеранов специальной военной операции для последующей работы в органах государственной власти и местного самоуправления.