Симулятор управления БПЛА и цифровой тир появились в нижегородском музее СВО Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Музей СВО в Нижнем Новгороде расширил свою экспозицию эксклюзивными материалами, созданными при участии Министерства обороны РФ. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев после посещения музея.

"С момента открытия музея его экспозиция регулярно обновляется — это одна из ключевых задач. Сегодня сюда поступил новый уникальный контент, аналогов которому в России нет", — отметил Шалабаев.

Одним из главных нововведений стало интерактивное 360-градусное фото- и видеопространство "Трофейная техника СВО". Оно демонстрирует захваченную военную технику, в том числе производства стран НАТО, которая была представлена на Поклонной горе в Москве летом прошлого года. Эксперты Минобороны предоставили данные о тактико-технических характеристиках образцов, а также эксклюзивные видеоматериалы их уничтожения в зоне СВО.

Еще одним дополнением стал цифровой тир, установленный в зоне блиндажа. Здесь посетители могут проверить свою меткость, используя макет автомата Калашникова в сочетании с VR-очками.

Также в музее появился симулятор управления беспилотником — специальная программа, разработанная для школьников. В ближайшее время она пройдет апробацию в музее, а затем может появиться и в городских школах.

"Экспозиция музея постоянно пополняется. Уже скоро команда снова отправится в зону СВО, чтобы собрать новые материалы и представить их в формате 3D", — добавил Шалабаев, пригласив нижегородцев и гостей города посетить музей.

По словам руководителя музея Романа Савина, с момента открытия его посетили более 31 тысячи человек, среди которых основную часть составляют школьники и студенты.