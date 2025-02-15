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Общество

Председатель профкома АПЗ встретился с участниками СВО

21 февраля 2025 14:38  [97] Общество

Работники АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина", участники СВО, встретились с председателем профкома предприятия Александром Тюриным и своими коллегами.

В августе 2023-го Сергей (позывной "Воробей") ушел добровольцем. Попал в полк Нижегородского ополчения имени Серафима Саровского, в штурмовую роту. В апреле прошлого года был в Арзамасе, и ему передали подарок от коллег. 

"Оборудование привез ребятам, – рассказал Сергей, – все пригодилось. Работает исправно, спасибо. Сейчас благодаря вашей помощи везу оргтехнику, которая очень нужна. Настроение у всех боевое, не унываем, но всем хочется мира". 

Недавно Сергей получил второе ранение, был отправлен на лечение. После прохождения военно-врачебной комиссии снова отправится "за ленточку". 
Иван (позывной "лив") встретился с коллегами во время своего отпуска. В зоне боевых действий он чуть больше года. Служит в танковом полку водителем, командиром отделения взвода обеспечения, который занимается перевозкой всего необходимого для других батальонов – от продуктов питания до боеприпасов. 

В марте 2024 года Ивану передали автомобиль УАЗ, средства на который собрали приборостроители. Как рассказал боец, машина в строю, после доработки она стала настоящей военной техникой. 

Побывал в гостях в профкоме и Артём (позывной "Смит"). На СВО он семь месяцев, служит в батальоне разведки. Сейчас готовится к должности старшины роты.

"Такие встречи с ребятами всегда волнительны, – говорит Александр Тюрин. – Наша задача – поддержать их и помогать им".

Текст: Наталья Глазунова

Фото: Артур Баранов

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Теги:
АПЗ
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