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Общество

Нижегородская епархия отправила подарки для участников СВО

21 февраля 2025 14:44  [104] Общество

Фото: Нижегородская епархия

В Александро-Невском кафедральном соборе Нижнего Новгорода состоялась отправка подарков для нижегородцев, принимающих участие в специальной военной операции. Перед отправкой митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий благословил посылки и обратился к присутствующим.  

"Сегодня мы отправляем эти подарки как особые знаки внимания нашим воинам. В них не только необходимые вещи, но и письма от детей. Пусть их добрые слова станут поддержкой для наших защитников, напоминая им, что мы их ждем и любим. Бог всем нам в помощь!" — сказал митрополит.  

Эта инициатива прошла в рамках молодежной патриотической акции "Подарок защитнику Отечества", организованной Нижегородской епархией в преддверии Дня защитника Отечества. В ней приняли участие школьники, студенты и волонтеры благочиний.  

Каждый подарок был упакован в тематическую коробку. Внутри — средства личной гигиены, православный молитвослов, пояс с молитвой 90-го псалма "Живый в помощи", а также письма и открытки с пожеланиями и словами благодарности от учащихся муниципальных и воскресных школ.  

Всего было собрано более 2000 подарков. Они будут доставлены в зону проведения СВО, а также переданы военнослужащим, проходящим лечение в медицинских учреждениях Нижнего Новгорода.

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Теги:
гуманитарная помощь митрополит Георгий СВО
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