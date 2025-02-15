Нижегородская епархия отправила подарки для участников СВО Общество

Фото: Нижегородская епархия

В Александро-Невском кафедральном соборе Нижнего Новгорода состоялась отправка подарков для нижегородцев, принимающих участие в специальной военной операции. Перед отправкой митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий благословил посылки и обратился к присутствующим.

"Сегодня мы отправляем эти подарки как особые знаки внимания нашим воинам. В них не только необходимые вещи, но и письма от детей. Пусть их добрые слова станут поддержкой для наших защитников, напоминая им, что мы их ждем и любим. Бог всем нам в помощь!" — сказал митрополит.

Эта инициатива прошла в рамках молодежной патриотической акции "Подарок защитнику Отечества", организованной Нижегородской епархией в преддверии Дня защитника Отечества. В ней приняли участие школьники, студенты и волонтеры благочиний.

Каждый подарок был упакован в тематическую коробку. Внутри — средства личной гигиены, православный молитвослов, пояс с молитвой 90-го псалма "Живый в помощи", а также письма и открытки с пожеланиями и словами благодарности от учащихся муниципальных и воскресных школ.

Всего было собрано более 2000 подарков. Они будут доставлены в зону проведения СВО, а также переданы военнослужащим, проходящим лечение в медицинских учреждениях Нижнего Новгорода.