Центр поддержки экспорта Нижегородской области запускает цикл обучающих семинаров для бизнеса Бизнес

Центр поддержки экспорта Нижегородской области проведет семь* обучающих семинаров «Школа экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ)». Программа разработана для представителей малого и среднего бизнеса, заинтересованных в развитии экспортной деятельности своей компании.

«Региональный центр поддержки экспорта ежегодно проводит обучение предпринимателей по программе «Школа экспорта РЭЦ», в прошлом году слушателями стало около 50 бизнесменов. Для многих из них такие семинары становятся первым шагом на пути к выводу своей продукции на международный рынок. На встречах нижегородцы получают прикладные знания по работе с иностранными контрагентами и знакомятся с инструментами господдержки. В этом году мы перевели программу в онлайн-формат, это позволит бизнесу комфортно вписывать обучение в рабочий процесс», – рассказал министр промышленности торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Программа состоит из пяти семинаров «Эффективная деловая коммуникация для экспортеров» и двух семинаров «Маркетинг как часть экспортного проекта».

На семинарах участники под руководством экспертов рассмотрят все этапы экспортного проекта, от подготовки коммерческого предложения и участия в международных выставках до особенностей национального менталитета в переговорах и продвижения продукции на маркетплейсах. Бизнесмены разберут построение ценовой стратегии, критерии выбора дистрибьютора и возможности участия в программе «Сделано в России».

Занятия будут проходить в форме бизнес-тренингов, где 60 процентов времени посвящено теории, а 40 – практике. Семинары будет проводить сертифицированный тренер АНО ДПО «Школа экспорта РЭЦ», руководитель центра поддержки экспорта Александра Бессонова.

Пройти регистрацию на первый вебинар, который состоится 24 февраля, можно на портале Школы экспорта РЭЦ: https://exportedu.ru/events/5678 . Интересующую дату можно выбрать из выпадающего списка мероприятий. Необходима регистрация.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Одним из главных пунктов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» было создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Работа по поддержке предпринимателей в этом направлении продолжится в этом году в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».