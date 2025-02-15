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Экономика

Нижегородские работодатели могут подать заявки на целевое обучение квалифицированных специалистов на платформе "Работа России"

21 февраля 2025 14:23  [63] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

С 1 марта 2025 года все работодатели, зарегистрированные на Единой цифровой платформе (ЕЦП) «Работа России» (https://trudvsem.ru/), смогут подать заявки на целевое обучение квалифицированных специалистов по программам высшего образования. Это позволит установить целевую квоту на 2026-2027 гг. и обеспечить предприятия региона необходимыми кадрами.

«С 2025 года изменился механизм формирования потребности в целевой квоте для граждан, поступающих на обучение. Теперь квота будет определяться на основе потребностей конкретных работодателей. В рамках нацпроекта «Кадры» мы стремимся подготовить специалистов, учитывая текущие потребности предприятий. Квотирование рабочих мест через инструмент целевого обучения позволит нам более точно на них реагировать. Современные образовательные программы и технологии помогут студентам развивать практические навыки, необходимые для успешной работы», - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

После завершения обучения работодатели смогут нанимать специалистов, готовых к работе с первого дня.

«Заключая контракт, работодатель берет на себя ответственность за трудоустройство будущего специалиста на конкретную работу. У нас есть перечень востребованных профессий, в которых мы видим потребность в кадрах на ближайшие 3-4 года. Таким образом, работодатель может гарантированно обеспечить себя квалифицированными сотрудниками. Кроме того, целевое обучение открывает студентам возможности для будущего трудоустройства. Ребята могут не только получить необходимые знания, но и приобрести практический опыт, который будет высоко цениться работодателями», - рассказал руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин.

Заявки на целевое кадровое обучение принимаются до 31 марта 2025 года на ЕЦП «Работа России» (http://trudvsem.ru/). Если заявка не будет подана в установленный срок, организация не сможет получить квоту. Инструкция по заполнению заявки доступна по ссылке: https://trud-nnov.ru/upload/medialibrary/0d3/ow8ppe2hz9h070o5px9zkvte58j6iy92.pdf

По всем вопросам, связанным с организацией целевого обучения, можно обращаться в управление по труду и занятости населения Нижегородской области по телефону: 8 (831) 234-07-18 (доб. 306).

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.

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Теги:
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