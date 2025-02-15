43 млн спам-звонков зафиксировали в Нижегородской области за год Общество

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В 2024 году жители Нижегородской области получили около 43 миллионов нежелательных звонков с признаками спама и несанкционированной рекламы. Такие данные привела цифровая экосистема МТС, проанализировавшая объем телефонных вызовов с использованием антиспам-сервиса.

Наибольшая активность спам-звонков пришлась на август и декабрь. В среднем каждый заблокированный вызов длился около 10 секунд, а общая продолжительность всех нежелательных разговоров достигла 17,5 миллиона минут — это эквивалентно 33 годам и 3 месяцам.

Чаще всего телефонные обзвоны использовались для рекламных предложений, продвижения услуг финансовых организаций и работы коллекторских агентств. Реже звонили представители автомобильного бизнеса, фитнес-центров, туристических компаний и служб доставки.

Одним из самых массовых случаев спам-атаки стал случай с жителем Нижнего Новгорода, которому за год поступило 16 тысяч нежелательных звонков.

Антиспам-сервисы помогают не только экономить время, но и предотвращают более серьезные последствия, такие как финансовые потери, утечка персональных данных и телефонное мошенничество. В 2024 году компания внедрила технологию распознавания речи, которая анализирует звонки и предупреждает абонентов о возможных угрозах.