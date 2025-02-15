Совет ветеранов АПЗ занял первое место в городском смотре-конкурсе первичек Общество

По итогам работы в 2024 году Совет ветеранов АО "Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина" завоевал первое место в городском смотре-конкурсе ветеранских первичек.

Третий год подряд ветеранская организация АПЗ получает почетную грамоту.

Ветераны предприятия посещают интересные экскурсии, ходят в театр, с удовольствием принимают участие в городских и заводских мероприятиях, в том числе Молодежного совета. Сами устраивают выставки картин, вязаных игрушек, изделий из лозы, а тематические вечера создают особую атмосферу семейности.

"Залог счастливого и активного долголетия – энергичность, творчество и взаи­мопонимание, – говорит председатель Совета ветеранов АПЗ Татьяна Сухарева. – Благодаря поддержке руководства завода мы можем реализовывать наши планы!".

Текст: Юлия Фролова

Фото: Александр Барыкин