В деревне Большая Арья Уренского округа торжественно открыли новый ФАП Общество

Фото: Уренская ЦРБ

20 февраля 2025 года в деревне Большая Арья Уренского муниципального округа Нижегородской области открыли новый фельдшерско-акушерский пункт. В торжественной церемонии приняли участие глава местного самоуправления Уренского муниципального округа Сергей Бабинцев, главный врач Уренской ЦРБ Андрей Сазонов и жители деревни.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области, ранее фельдшерско-акушерский пункт располагался в старом здании, со временем оно было признано аварийным. Новый модульный ФАП построен по программе модернизации первичного звена здравоохранения действовавшего до 2025 года национального проекта «Здравоохранение», он отвечает всем современным требованиям и стандартам.

В здравпункте предусмотрены приемный и прививочный кабинеты, вестибюль, санузлы и подсобные помещения. ФАП подключен к центральному отоплению, оснащен доступом в Интернет и телефонной связью.

Для того чтобы пациенты могли получить весь объем первичной медико-санитарной помощи, ФАП оснастили современным оборудованием и мебелью. Здесь есть экспресс-анализатор крови, электрокардиограф, ингалятор, дефибриллятор, стерилизатор, гинекологическое кресло, детский пеленальный столик, а также сейф и холодильник для хранения лекарственных препаратов.

К медицинскому учреждению будет прикреплено около 650 человек. Это жители пяти близлежащих населенных пунктов – деревень Большая Арья, Бобылевка, Кочешково, Тарбеево и Малая Арья. Пациентов будет принимать фельдшер Наталья Кузнецова, имеющая опыт работы в сельской местности. В настоящее время рассматривается вопрос о закреплении за ФАПом автомобиля «Службы здоровья», чтобы сделать медицинскую помощь еще более доступной для жителей.

«Открытие современного фельдшерско-акушерского пункта в Большой Арье – долгожданное событие для всего муниципалитета. В этом светлом, теплом, современном медпункте созданы все условия не только для оказания первичной медико-санитарной помощи, но и для прохождения пациентами диспансеризации, проведения других профилактических мероприятий. Мы стремимся создать комфортные условия для заботы о здоровье и оказать всестороннюю поддержку каждому, кто в этом нуждается. Новый ФАП – это ценный вклад в сохранение здоровья и благополучия жителей нашего округа», – отметил главный врач Уренской ЦРБ Андрей Сазонов.

Напомним, с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина запущен новый национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». Он выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Здравоохранение».

Новый нацпроект направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.

Нацпроект включает 11 федеральных проектов: «Здоровье для каждого», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Медицинские кадры», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сахарным диабетом», «Борьба с гепатитом и минимизация рисков распространения заболевания», «Совершенствование экстренной медпомощи», «Развитие федеральных медицинских организаций, включая развитие сети национальных исследовательских центров», «Национальная платформа «Здоровье» и «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».