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Бизнес

Нижегородское предприятие внедрит бережливые технологии с поддержкой федерального проекта

21 февраля 2025 15:08  [76] Бизнес

Фото: ООО "Полимер–Сервис"

Компания "Полимер-Сервис" из Богородска присоединилась к федеральному проекту "Производительность труда", став 278-м участником программы. Предприятие специализируется на выпуске полимерных компаундов, монолитного поликарбоната и продукции на их основе.  

Ранее эта инициатива развивалась в рамках национального проекта "Производительность труда" с 2019 по 2024 год. С 2025 года программа перешла в состав федерального проекта "Производительность труда" в структуре нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".  

Внедрять бережливые технологии на предприятии будут специалисты регионального центра компетенций (РЦК). В течение шести месяцев они проведут диагностику производственных процессов, выберут ключевой участок для оптимизации, выявят проблемные зоны и предложат решения. Также сотрудники компании пройдут обучение принципам бережливого производства.  

Как отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, в регионе уже 16 предприятий пластмассовой промышленности используют механизмы этого федерального проекта. Его инструменты позволили, например, компании "Нижполимерупак" увеличить выработку на 22%, а АО "Сосновскагропромтехника" — на 31%.  

Компании, заинтересованные в участии в программе, могут получить консультацию в центре "Мой бизнес" — лично или по телефону горячей линии 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).  

По информации Минэкономразвития России, нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика" станет ключевым инструментом для формирования новой модели роста. В него вошли инициативы по поддержке малого и среднего бизнеса, увеличению производительности, развитию инвестиционной активности и низкоуглеродных технологий.

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Теги:
Нацпроект Промышленность
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