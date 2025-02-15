Гастрономический проект "Путешествие по России" познакомит нижегородцев с кухнями регионов

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С 1 марта в Национальном центре "Россия" стартует выставочный проект "Путешествие по России" (0+), который объединит традиции, культуру и кулинарное наследие всех восьми федеральных округов страны.
Выставка представит достопримечательности и достижения регионов, а центральное место в экспозиции займет масштабная гастрономическая зона.
В специальных корнерах "Восток", "Север", "Запад" и "Юг" гости смогут попробовать знаковые блюда туристических регионов, а также познакомиться с гастрономическими традициями разных народов России. В меню — популярные блюда с региональных фестивалей, национальная кухня, исторические рецепты и современные интерпретации от известных поваров.
Помимо дегустаций на гастроплощадке запланированы кулинарные мастер-классы и тематические фестивали, где гости смогут узнать секреты приготовления традиционных блюд и попробовать себя в роли шеф-поваров.
Ранее сообщалось, что участие в выставке примет Нижегородская область.
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