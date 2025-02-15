СКР приостановил расследование нападения на журналистку и адвоката в Грозном Происшествия

Следственный комитет России приостановил расследование уголовного дела о нападении на журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном. Об этом сообщил сам Немов в своём Telegram-канале, опубликовав скан соответствующего уведомления.

Причины приостановки расследования в документе не уточняются.

"Мне кажется очевидным, что никого особо не искали. Но с материалами надо лететь знакомиться и обнародовать, что там сделано для реального поиска преступников", — написал адвокат.

Изначально уголовное дело было возбуждено по статьям "умышленное причинение лёгкого и среднего вреда здоровью" (ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 112 УК РФ). Позже к нему добавили ещё несколько статей, в том числе: "Воспрепятствование деятельности журналиста с применением насилия" (ч. 3 ст. 144 УК РФ), "Разбой" (ч. 2 ст. 162 УК РФ), "Неправомерное завладение автомобилем" (п. п. "а", "в" ч. 2 ст. 166 УК РФ), "Угроза убийством" (ч. 4 ст. 296 УК РФ), "Уничтожение официальных документов" (ч. 1 ст. 325 УК РФ).

В итоге все уголовные дела были объединены в одно производство. Однако информация о подозреваемых так и не была предоставлена.