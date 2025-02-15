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Общество

Синоптики прогнозируют раннюю весну в Москве и Подмосковье

21 февраля 2025 18:18  [56] Общество

Жителям Москвы и области не стоит рассчитывать на аномально раннее потепление, но весна действительно может прийти на неделю раньше обычного. По данным метеорологов, устойчивое повышение температуры ожидается во второй декаде марта.  

Метеоролог Татьяна Позднякова предполагает, что весна может наступить в районе 8 марта. Однако по-настоящему устойчивая плюсовая температура установится лишь ближе к середине месяца.  

"Может, это совпадет с 8 марта – будем надеяться. Тогда можно считать, что к нам придет метеорологическая весна", – отметила Позднякова в беседе с 360.ru.  

Она также добавила, что солнечный февраль может стать предвестником раннего прихода весны.  

"В 2025 году метеорологическая весна наступит раньше астрономической, то есть до 20 марта", – уточнила эксперт.  

Несмотря на потепление, первые дни марта будут сопровождаться ночными заморозками – температура может опускаться до -5... -7 градусов.  

Днем ожидается переходные значения – от нулевых до слабоположительных температур. Возможны осадки в виде снега или дождя, но, по словам синоптиков, сильных снегопадов ждать не стоит.  

"Температурные колебания в марте могут быть значительными, но в целом это будет происходить на фоне постепенного потепления", – подчеркнула Позднякова.  

Синоптик Александр Шувалов считает, что теплая погода не установится раньше 13-15 марта.  

"Все ждут весну очень рано, но она придет в нормальные сроки – максимум на неделю раньше обычного. Для средней полосы России это 20-22 марта", – пояснил он.  

По его прогнозу, устойчивый переход температуры через ноль градусов произойдет между 15 и 20 марта.  

До конца февраля в регионе сохранится сухая и солнечная погода, а в первые дни марта возможно кратковременное повышение температуры на несколько часов в дневное время.  

Тем не менее синоптики предупреждают: ждать резкого наступления весны не стоит. Зима пока окончательно не сдаёт позиции, и температурные колебания в ближайшие недели неизбежны.

Ранее синоптики рассказали, каким будет лето 2025 года.

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Теги:
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