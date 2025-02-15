Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
В нижегородских вузах изменили правила поступления
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
21 февраля 2025 18:48  [94] Валерия перестанет выпускать альбомы, но сцену не покинет
21 февраля 2025 15:10  [181] Гастрономический проект "Путешествие по России" познакомит нижегородцев с кухнями регионов
20 февраля 2025 16:46  [557] Озвучена программа празднования Дня защитника Отечества в Нижнем Новгороде
20 февраля 2025 15:33  [317] Нижегородская область представит свою культуру на выставке "Путешествие по России"
20 февраля 2025 14:53  [366] Бренд "Хохлома" представил коллекцию мебели на международной выставке ARTDOM
20 февраля 2025 14:17  [346] Актриса Наталья Бочкарева открыла выставку в Нижнем Новгороде
20 февраля 2025 12:09  [412] Усадьбу Савиновой в Нижнем Новгороде повторно выставили на торги
20 февраля 2025 11:14  [309] Детективный сериал снимут в Нижегородской области
19 февраля 2025 19:52  [360] 9% нижегородцев продлят День защитника Отечества отгулами
19 февраля 2025 18:28  [384] Бэнкси Нижегородский впервые разместил свои работы в Петербурге
Культура и отдых

Валерия перестанет выпускать альбомы, но сцену не покинет

21 февраля 2025 18:48  [94] Культура и отдых

Фото: pixabay.com

Певица Валерия завершила работу над своим последним альбомом, однако о полном уходе из музыки речи пока не идет. Об этом рассказал ее супруг и продюсер Иосиф Пригожин в беседе с 360.ru.  

"Некоторые переворачивают мои слова. Я сказал, что это последний альбом Валерии, но это не означает завершение карьеры. В ближайшее время могут выходить отдельные синглы", — пояснил Пригожин.  

По его словам, артистка действительно задумывается о завершении концертной деятельности, но пока не приняла окончательного решения.  

"Все складывается по-разному, многое зависит от обстоятельств. Валерия всерьез подумывала о завершении карьеры еще в пандемию. До этого у нас был сумасшедший график — 365 концертов в год, каждый день новый город. Это изматывает", — отметил продюсер.  

В период карантина ритм жизни кардинально изменился, и у певицы появилась возможность осознать, каково это — жить без постоянных разъездов.  

"Конечно, есть артисты, которые мечтают уйти из жизни прямо на сцене. Но Лера не из тех, кто готов выходить к зрителям с палочкой. По крайней мере, пока таких планов у нее нет", — добавил Пригожин.  

Продюсер подтвердил, что новых альбомов у Валерии больше не будет, но она продолжит выступать и радовать поклонников концертами.

Ранее муж Валерии - Иосиф Пригожин - рассказал о поисках пропавшего зятя на СВО.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Артист Музыка
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
15 февраля 2025 08:54Как полиция ищет браконьеров на водоемах Нижегородской области
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph