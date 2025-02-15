Валерия перестанет выпускать альбомы, но сцену не покинет Культура и отдых

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Певица Валерия завершила работу над своим последним альбомом, однако о полном уходе из музыки речи пока не идет. Об этом рассказал ее супруг и продюсер Иосиф Пригожин в беседе с 360.ru.

"Некоторые переворачивают мои слова. Я сказал, что это последний альбом Валерии, но это не означает завершение карьеры. В ближайшее время могут выходить отдельные синглы", — пояснил Пригожин.

По его словам, артистка действительно задумывается о завершении концертной деятельности, но пока не приняла окончательного решения.

"Все складывается по-разному, многое зависит от обстоятельств. Валерия всерьез подумывала о завершении карьеры еще в пандемию. До этого у нас был сумасшедший график — 365 концертов в год, каждый день новый город. Это изматывает", — отметил продюсер.

В период карантина ритм жизни кардинально изменился, и у певицы появилась возможность осознать, каково это — жить без постоянных разъездов.

"Конечно, есть артисты, которые мечтают уйти из жизни прямо на сцене. Но Лера не из тех, кто готов выходить к зрителям с палочкой. По крайней мере, пока таких планов у нее нет", — добавил Пригожин.

Продюсер подтвердил, что новых альбомов у Валерии больше не будет, но она продолжит выступать и радовать поклонников концертами.

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