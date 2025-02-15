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Спорт

Нижегородка Сергаева возглавила сборную России по художественной гимнастике

22 февраля 2025 12:27  [92] Спорт

Фото: академия "Небесная грация"

Заслуженный тренер России и мастер спорта СССР Татьяна Сергаева назначена главным тренером национальной сборной по художественной гимнастике. Её кандидатура была утверждена министром спорта России Михаилом Дегтярёвым.

Сергаева имеет богатый тренерский опыт. На протяжении многих лет она работала старшим тренером сборной России по групповым упражнениям. Среди её воспитанниц – олимпийские чемпионки Анастасия Близнюк, Анастасия Татарева, Мария Толкачева, а также победительницы чемпионатов мира и Европы Диана Борисова и Екатерина Малыгина.

Татьяна Сергаева родилась в Горьком, окончила Нижегородский педагогический университет и продолжает работать в родном городе. Она является тренером-преподавателем в специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва Нижнего Новгорода.

На посту главного тренера Сергаева сменила Ирину Виннер, которая возглавляла сборную в течение 24 лет. Её назначение стало важным этапом в развитии российской художественной гимнастики.

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Теги:
Гимнастика Назначения Спорт
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