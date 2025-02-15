Четыре золота завоевали нижегородцы на чемпионате России по муайтай Спорт

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Четыре золота завоевали нижегородцы на чемпионате России по муайтай. Об этом сообщили в региональной федерации тайского бокса.

Всего сборной Нижегородской области достались девять медалей.

Так, чемпионами России стали Никита Максимец, Любовь Кузнецова и Дмитрий Васенёв. Кроме того, среди спортсменов 16-17 лет Вера Мухина победила в финале весовой категории до 51 кг.

Серебряной медали добились Кирилл Грибов и юниоры Александра Лытова и Дмитрий Буланов.

Милена Андреева (63,5 кг) и Руслан Макарычев (81 кг) завоевали бронзовые медали.

По словам президента областной федерации Максима Виноградова, третий год подряд на чемпионате России по муайтай команда показывает стабильный результат, при том что конкуренция постоянно растёт.

"Никита Максимец и Дмитрий Васенев свой статус подтвердили. А Кирилл Грибов по сравнению с прошлым годом сделал шаг вперед и стал серебряным призером. Очень радует, что в этом году состоялся успешный переход во взрослый спорт Любови Кузнецовой, которая стала чемпионкой России. А золотая медаль Веры Мухиной на первенстве страны 2025, доказывает, что "золотое будущее" у сборной Нижегородской области есть!", - прокомментировал он.

Напомним, что весной в Нижнем Новгороде также состоится первенство России по муайтай среди юниоров 14-15 лет.