фото: Нижегородстат
Нижегородстат составил портрет типичного нижегородца. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Так, в среднем ему около 39 лет, трудоспособен.
На 1 января 2024 года в Нижегородской области были зарегистрированы
1 млн 385 тысяч мужчин, т.е. 45,3% от населения области. Подавляющее большинство, а именно 78,8%, – горожане.
Каждый четвёртый мужчина в Нижегородской области вступил в брак в 25-29 лет. При этом, по наблюдениям социологов, подтверждается стереотип, что семейные мужчины дольше живут.
Традиционно "мужскими" профессиями в регионе считаются: строительство, ЖКХ, связь, энергетика.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+