Нижегородстат составил портрет типичного нижегородца Общество

фото: Нижегородстат

Нижегородстат составил портрет типичного нижегородца. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, в среднем ему около 39 лет, трудоспособен.

На 1 января 2024 года в Нижегородской области были зарегистрированы

1 млн 385 тысяч мужчин, т.е. 45,3% от населения области. Подавляющее большинство, а именно 78,8%, – горожане.

Каждый четвёртый мужчина в Нижегородской области вступил в брак в 25-29 лет. При этом, по наблюдениям социологов, подтверждается стереотип, что семейные мужчины дольше живут.

Традиционно "мужскими" профессиями в регионе считаются: строительство, ЖКХ, связь, энергетика.