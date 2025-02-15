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Спорт

Турнир по художественной гимнастике прошел в Кстове при поддержке компании "ЛУКОЙЛ"

24 февраля 2025 08:29  [95] Спорт

Фото: ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

Город Кстово закружила "Метелица". Семнадцатый региональный турнир по художественной гимнастике традиционно прошел при поддержке Компании «ЛУКОЙЛ».

В турнире принимали участие более пятисот юных спортсменок со всей Нижегородской области. Для девочек это отличная возможность отточить свое профессиональное мастерство.

"Большое спасибо ЛУКОЙЛу за постоянную поддержку "Метелицы". Без такой значимой помощи у нас не получилось бы организовать этот красивый спортивный праздник!" - сказала директор Спортивной Федерации художественной гимнастики города Кстово Нижегородской области Юлия Евсеева.

Также к турниру Компания "ЛУКОЙЛ" помогла приобрести костюмы для выступления юниорской сборной Кстовской СШОР по самбо. Гимнастки представляют город Кстово и Нижегородскую область на региональных и всероссийских соревнованиях.

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Теги:
Гимнастика ЛУКОЙЛ Соревнования
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