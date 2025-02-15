Режим повышенной готовности ввели у аварийного дома в Сормове Общество

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В Сормовском районе Нижнего Новгорода на улице Сутырина, где находится аварийный дом № 8, введён режим повышенной готовности. Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации.

Ранее территория вокруг здания находилась в режиме ЧС. Однако после устранения непосредственной угрозы для жителей его отменили. С 30 января 2025 года для органов управления и единой системы предупреждения ЧС начал действовать режим повышенной готовности.

Проблемы с домом № 8 на Сутырина начались ещё в 2023 году. Тогда в здании обрушились бетонные перекрытия и кирпичные перегородки, а в одной из квартир появилась огромная трещина в стене. Эксперты выявили, что дом покрыт трещинами, а его стены отсырели.

Жильцам предлагали переехать в манёвренный фонд, однако никто не согласился.

Ранее режим повышенной готовности ввели в Канавине – рядом с 10-метровой ямой на улице Керченской, в которую провалился мужчина.

Напомним также, что отменили два особых режима в центре Нижнего Новгорода.