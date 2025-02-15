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Общество

Жительниц Нижнего Новгорода предостерегли от использования "палочек девственности"

24 февраля 2025 08:49  [87] Общество

В России растёт интерес к так называемым "палочкам девственности", которые якобы сужают влагалище и создают эффект "омоложения". Однако специалисты предупреждают о возможных рисках для здоровья.  Главный редактор "Стационар-Пресс" Алексей Никонов в своём телеграм-канале Бокал Прессека поделился негативными отзывами на эти товары.  

"Почитал отзывы, вместо обещанного "омоложения" многие женщины получили массу проблем: покупательницы жалуются на сильный зуд, который не проходил несколько дней", — написал Никонов.

Он добавил, что некоторые сравнивают палочки с твердой лимонной кислотой. Медик предостерегает: не надо покупаться на исключительно растительные компоненты в составе, о которых указывают производители.

Гинекологи также предупреждают, что подобные средства могут нарушать микрофлору, вызывать раздражение слизистой и даже приводить к гормональным сбоям. Специалисты призвали Роспотребнадзор запретить их продажу в интернете.  

Для улучшения состояния интимных мышц существуют безопасные сертифицированные методы, включая лазерные процедуры, физиотерапию, специальные упражнения и хирургическую коррекцию.

Ранее врач предупредил нижегородцев об опасности "ветряночных вечеринок". Подробнее о таких "вечеринках" читайте здесь.

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Теги:
Врачи демография Медицина и здоровье
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