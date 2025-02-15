Пострадавшая в Таиланде нижегородка возвращается в Россию Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оказал поддержку в организации возвращения на родину Светланы Хоревой, получившей тяжёлую травму во время отдыха в Таиланде. Как сообщил в своём телеграм-канале главный редактор "Стационар-Пресс" Алексей Никонов, реанимобиль Нижегородского центра медицины катастроф уже ожидает пациентку в одном из аэропортов Москвы.

Борт из Таиланда прибыл в Россию в 18:25 при содействии Всероссийского центра медицины катастроф. В конце декабря Светлана Хорева и её супруг попали в серьёзное ДТП на Пхукете — выпавшая из грузовика балка насквозь пробила женщине ногу.

В соцсетях нижегородцы выражают благодарность всем, кто откликнулся на беду.

"Считаю важным раскрыть ещё один момент. Не публично, но очень ощутимо вмешивались в ситуацию Глеб Никитин, Галина Михайлова и Игорь Седых. По моей информации, губернатор поручал минсоцу оказать матпомощь пострадавшим, а нижегородский минздрав организовал сопровождение и медицинскую эвакуацию из Таиланда, постоянно были "на телефоне" с супругом Светланы", — рассказал Никонов.

С учётом сложных обстоятельств и необходимых регламентов помощь оказали оперативно. Уже этой ночью Светлана Хорева должна прибыть в Нижний Новгород, где продолжит лечение.

Ранее сообщалось, что мужа пострадавшей нижегородки арестовали в Таиланде после обращения в суд по делу о ДТП.