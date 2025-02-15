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Общество

На заводе "РУМО" почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны дизелестроителей

24 февраля 2025 11:35  [65] Общество

В преддверии Дня защитника Отечества, у обелиска, воздвигнутого в честь павших дизелестроителей завода "Двигатель революции" (ныне АО "РУМО"), состоялась торжественная церемония возложения цветов. Мероприятие собрало ветеранов и сотрудников AО "РУМО".

С приветственным словом выступила заведующая музеем АО "РУМО" Татьяна Васильевна Бирюкова, которая почти 40 лет преданно служит нашему заводу. "К сожалению, участников Великой Отечественной войны с каждым годом становится все меньше — по всей России осталось около семи тысяч. Из нашего завода осталась единственная фронтовичка, Александра Николаевна Денисова, которой в прошлом году исполнилось 102 года", — заметила Татьяна Васильевна.

Поздравления от имени руководства завода произнес заместитель генерального директора по маркетингу и продажам Станислав Анисимов. "От имени нашего предприятия хочу поздравить вас с Днем защитника Отечества! Этот праздник имеет большую историю и глубокую символику. Наши защитники сделали и делают сейчас все ради Победы и территориальной целостности России. Завод "Двигатель Революции" (сегодня "РУМО") внес неоценимый вклад в Победу нашей страны. Мы помним и чтим всех и каждого", — добавил он, объявив минуту молчания в честь погибших защитников. Память о прошлом вдохновляет на новые свершения и укрепляет веру в будущее.

Этот день напомнил всем о важности сохранения исторической памяти и о необходимости чтить подвиг тех, кто отстоял мирное небо над головой. С наступающим праздником! С Днем защитника Отечества! Мира и добра!

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Теги:
День защитника Отечества Память РУМО
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