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Общество

Нижегородский институт управления и фонд "Защитники Отечества" заключили соглашение о сотрудничестве

24 февраля 2025 13:32  [2] Общество

Фото: пресс-служба НИУ Президентской академии

20 февраля директор Нижегородского института управления Президентской академии, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Парамонов и руководитель регионального филиала фонда "Защитники Отечества" Екатерина Генералова подписали соглашение о партнерстве.

Церемония состоялась в рамках официальной части концерта, посвященного Дню защитника Отечества и приуроченного к Году защитника Отечества. На мероприятии присутствовали около 300 человек, среди которых ветераны специальной военной операции, студенты и преподаватели учебных заведений, а также представители общественных организаций.

Как отметил Александр Парамонов, соглашение предполагает совместную работу по разработке образовательных программ, направленных на подготовку и повышение квалификации сотрудников фонда, поддержку трудоустройства выпускников института, проведение профориентационных и проектных мероприятий, а также сотрудничество в сфере научных исследований.

"Наш институт активно взаимодействует с государственными, общественными и коммерческими организациями, готовя специалистов с учетом актуальных требований рынка труда. Партнерство с фондом "Защитники Отечества" открывает новые перспективы не только для наших студентов, но и для реализации важных общественно значимых проектов, над которыми работает фонд", — подчеркнул Александр Парамонов.

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Теги:
День защитника Отечества РАНХиГС
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