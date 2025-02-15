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Политика

Мэр Юрий Шалабаев решил обзавестись замом по вопросам СВО

24 февраля 2025 13:43  [1] Политика

Комиссия городской думы по местному самоуправлению одобрила внесение изменений в структуру администрации Нижнего Новгорода на заседании 24 февраля. В мэрии вводится новая должность – заместитель главы, который будет курировать вопросы поддержки участников СВО, их семей, а также заниматься патриотическим воспитанием молодежи. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Юрий Шалабаев. 

По словам градоначальника, эта сфера уже стала приоритетной, и за последнее время сделано немало: отправлены сотни тонн гуманитарных грузов, введены и дополняются меры поддержки семей бойцов, проиндексированы выплаты добровольцам.  

В городе также создан уникальный музей СВО, работают стипендии и образовательные программы для молодежи, заинтересованной в патриотическом воспитании. Введение новой должности позволит систематизировать эту работу и вывести ее на новый уровень.

Напомним, что первым о планируемых изменениях в структуре мэрии сообщил телеграм-канал "Вовк". Автор канала предположил, что в кресло зама Шалабаева по тематике СВО может стать участник программы "Время героев" Владимир Анисимов.

Кстати, другой участник программы "Время героев" - ветеран СВО Евгений Чинцов - ранее занял пост спикера нижегородской думы.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода СВО Юрий Шалабаев
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