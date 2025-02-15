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В Арзамасе открылось новое здание штаба Поста №1, построенное в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда"

24 февраля 2025 15:04  [54]

Фото: пресс-служба мэрии Арзамаса

В Арзамасе у штаба Поста №1 появился свой дом для занятий юнармейцев. Здание построено совместно с благоустройством территории водонапорной башни в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

В торжественном мероприятии, посвященном открытию здания, приняли участие депутат Госдумы Евгений Лебедев, мэр Арзамаса Александр Щелоков, депутаты Законодательного собрания Нижегородской области Дмитрий Краснов и Николай Упирвицкий.

Пост пионеров и комсомольцев у Вечного огня в Арзамасе появился в 1973 году. Для нескольких поколений арзамасских школьников он стал школой мужества, патриотизма, сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне. Новое здание штаба Поста №1 появилось в год 80-летия Великой Победы и Год защитника Отечества, объявленный президентом РФ.

Площадь нового здания составляет почти 200 кв. м, здесь есть помещение для штаба, комнаты сборки-разборки оружия, отдыха, юнармейская комната, раздевалки и санузлы. Также предусмотрено оборудование для знакомства с основами военного дела: электрифицированный стенд «Основные части и механизмы автомата Калашникова» и интерактивный лазерный стрелковый тренажер. До благоустройства территории штаб размещался в сторожке, где не было удобств.

«Несение вахты не прерывалось за все время существования Поста №1 в Арзамасе. Больше 18 тысяч учеников нашего города прошли школу почетной вахты. Сам стоял в карауле у Вечного огня – это большая честь и ответственность. Сегодня у юнармейцев есть новый дом, который наполнит их жизнь запоминающимися событиями», - отметил Александр Щелоков.

Общий объем финансирования постройки нового здания составил 40 млн рублей.

Напомним, что с 2025 года в стране действует новый национальный проект «Инфраструктура для жизни», инициированный президентом России Владимиром Путиным. Он выполняет задачи, ранее закрепленные в нацпроекте «Жилье и городская среда». Основная цель нового нацпроекта — обеспечение граждан социально значимой инфраструктурой нового качества.

Нацпроект состоит из 11 федеральных проектов, которые представляют собой продолжение ранее действовавших национальных проектов и государственных программ Российской Федерации. Они направлены на развитие дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение безопасности дорожного движения, развитие общественного пассажирского транспорта.

В состав нацпроекта вошли следующие федеральные проекты: «Формирование комфортной городской среды», «Модернизация коммунальной инфраструктуры», «Жилье», «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах», «Новый ритм строительства», «Центральный транспортный узел», «Безопасность дорожного движения», «Региональные дороги», «Федеральные трассы», «Развитие дорожного хозяйства», «Общественный транспорт».

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Теги:
Нацпроект Патриотизм
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