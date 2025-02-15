Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
В нижегородских вузах изменили правила поступления
На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
24 февраля 2025 17:52  [91] Мошенники похитили у нижегородцев 146 млн рублей за январь
24 февраля 2025 17:37  [111] Следственный комитет проверит версию об угоне разбившегося под Кстовом самолета
24 февраля 2025 17:20  [94] Экс-священник создал финансовую пирамиду, жертвы которой потеряли около 1 млрд рублей
24 февраля 2025 16:17  [256] ФСБ сообщила о втором уголовном деле в отношении экс-ректора НГАТУ
24 февраля 2025 14:20  [301] Baza: у погибшего в авиакатастрофе под Нижним Новгородом не было лицензии
24 февраля 2025 14:00  [203] Перетаскавший 10 кг фарша подсобный рабочий упал замертво в Дзержинске
23 февраля 2025 14:53  [491] Мизулина обратилась в МВД из-за дзержинских "каналов с угрозами"
23 февраля 2025 13:08  [405] Житель Выксы лишился 660 тысяч рублей под предлогом поверки электросчетчиков
23 февраля 2025 10:47  [518] Аферисты выманили у жителя Дзержинска 3 млн рублей под предлогом инвестиций
23 февраля 2025 10:26  [522] 68-летняя нижегородка попала в реанимацию после взрыва телевизора
Происшествия

Экс-священник создал финансовую пирамиду, жертвы которой потеряли около 1 млрд рублей

24 февраля 2025 17:20  [94] Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области, архив

Вкладчики частного фонда "Терра Капиталиста" лишились более миллиарда рублей, поверив обещаниям высоких дивидендов. Организаторами финансовой пирамиды были бывший священник Иван Светлый (настоящая фамилия — Федоринов) и предприниматель Дмитрий Шумихин.

Аферисты убеждали людей брать кредиты и вкладывать средства в фонд, обещая 10% годовых. Вкладчики отдавали, в основном, не свои накопления, а займы, взятые в банках. Об этом рассказала пострадавшая актриса Анна Роскошная в комментарии телеканалу "360".

Светлый открыл благотворительный фонд "Светлые люди", через него оформлялись поддельные справки о зарплате для потенциальных вкладчиков, которым отказывали в кредитах. Роскошная утверждает, что его пособниками выступали и "прикормленные" менеджеры, оформлявшие займы.

Мужчина убеждал людей, что их деньги идут под высокий процент крупным автодилерам и застройщикам. В действительности же он оформлял на себя кредиты на покупку автомобилей, завышая их стоимость, а разницу между реальной и завышенной ценой оставлял себе.

Светлый и Шумихин скрывали свои истинные намерения, убеждая вкладчиков в законности своих действий. Они использовали различные методы, чтобы запугать и удержать людей от обращения в полицию.

Так, сама актриса Роскошная первое время получала дивиденды, вложив в общей сложности 8 млн рублей заёмных средств. Однако в октябре 2024 года выплаты прекратились. Среди жертв фонда оказались и бойцы СВО, которых Светлый "обрабатывал" лично.

Пострадавшие, не зная о преступной схеме, отдавали свои средства, надеясь на высокие дивиденды. В итоге они оказались в долгах и без денег. По данным Анны Роскошной, обратившейся в правоохранительные органы, пострадали более 70 человек, из которых только около 12 подали заявления. Чтобы избежать уголовного преследования, бывший священнослужитель инициировал процедуру банкротства.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
мошенники Мошенничество
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
15 февраля 2025 08:54Как полиция ищет браконьеров на водоемах Нижегородской области
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph