Экс-священник создал финансовую пирамиду, жертвы которой потеряли около 1 млрд рублей Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области, архив

Вкладчики частного фонда "Терра Капиталиста" лишились более миллиарда рублей, поверив обещаниям высоких дивидендов. Организаторами финансовой пирамиды были бывший священник Иван Светлый (настоящая фамилия — Федоринов) и предприниматель Дмитрий Шумихин.

Аферисты убеждали людей брать кредиты и вкладывать средства в фонд, обещая 10% годовых. Вкладчики отдавали, в основном, не свои накопления, а займы, взятые в банках. Об этом рассказала пострадавшая актриса Анна Роскошная в комментарии телеканалу "360".

Светлый открыл благотворительный фонд "Светлые люди", через него оформлялись поддельные справки о зарплате для потенциальных вкладчиков, которым отказывали в кредитах. Роскошная утверждает, что его пособниками выступали и "прикормленные" менеджеры, оформлявшие займы.

Мужчина убеждал людей, что их деньги идут под высокий процент крупным автодилерам и застройщикам. В действительности же он оформлял на себя кредиты на покупку автомобилей, завышая их стоимость, а разницу между реальной и завышенной ценой оставлял себе.

Светлый и Шумихин скрывали свои истинные намерения, убеждая вкладчиков в законности своих действий. Они использовали различные методы, чтобы запугать и удержать людей от обращения в полицию.

Так, сама актриса Роскошная первое время получала дивиденды, вложив в общей сложности 8 млн рублей заёмных средств. Однако в октябре 2024 года выплаты прекратились. Среди жертв фонда оказались и бойцы СВО, которых Светлый "обрабатывал" лично.

Пострадавшие, не зная о преступной схеме, отдавали свои средства, надеясь на высокие дивиденды. В итоге они оказались в долгах и без денег. По данным Анны Роскошной, обратившейся в правоохранительные органы, пострадали более 70 человек, из которых только около 12 подали заявления. Чтобы избежать уголовного преследования, бывший священнослужитель инициировал процедуру банкротства.