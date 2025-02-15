Концерт ко Дню защитника Отечества прошел в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: Карина Шабар

Первый большой музыкально-поэтический концерт, посвященный Дню защитника Отечества, прошел в Нижнем Новгороде.

Нижегородский культурно-патриотический "Центр Пешков" и Центр подготовки добровольцев "Сталь" собрали на одной площадке своих друзей. Гостями мероприятия стали действующие бойцы и ветераны СВО со своими семьями.

Почти четыре часа перед зрителями выступали артисты, поэты и музыканты. Литературный критик из Москвы Олег Демидов и резидент "Центра Пешков" Альберт Родин поочередно объявляли номера выступлений, зачитывали поздравления бойцам под громкие аплодисменты.

Среди выступивших на творческом вечере были, в том числе, известные нижегородские поэты Сергей Михеев и руководитель литературного направления "Центра Пешков" Владимир Безденежных. Свои стихи прочел ветеран СВО с позывным "Эльф" Антон Пайвин. Все произведения были написаны в зоне проведения СВО.

Юлия Захарчук, руководитель "Центра Пешков", также присоединилась к многочисленным поздравлениям бойцов: видеооткрытку вместе с ней записал весь зрительный зал.

На сцене в этот вечер выступили многие известные исполнители: это кавер-дуэт "Полный ТРУНЬдец", группа из Кстова "ПолДень Победы", участник телепрограммы "Голос" Дмитрий Клычков, ансамбль "Любава", Елена курбанова и многие другие.

Особенно тепло зал приветствовал нижегородскую группу "Лампасы", порадовавшую зрителей как старыми хитами, так и новыми песнями, а также премьерой клипа "Доброволец".

Нижегородский писатель и общественный деятель Захар Прилепин для ветеранов подписал свои книги, скоро их передадут бойцам. Еще две книги с автографами удалось реализовать на аукционе, средства от которого перечислены в Фонд Захара Прилепина на гуманитарные нужды.