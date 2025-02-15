Депутат Госдумы Артем Кавинов избран председателем комиссии по развитию физкультуры и спорта лиц с ОВЗ Спорт

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Депутат Государственной Думы (фракция «Единой России»), член Межведомственной комиссии по развитию адаптивной физической культуры и спорта Совета при Президенте РФ Артем Кавинов избран председателем комиссии по развитию физической культуры и спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья при министерстве спорта Нижегородской области и Региональном Центре адаптивных видов спорта «Парус». Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр спорта региона Дмитрий Кабайло.

В состав комиссии вошли сотрудники министерства спорта и других ведомств региона, представители нижегородского отделения Госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», депутаты областного Заксобрания и городской Думы Нижнего Новгорода, спортсмены-паралимпийцы и их тренеры, руководство региональных спортивных федераций, представители НКО, спортивные организаторы и активисты. В первом заседании комиссии также принял участие президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

«Обсудили текущую ситуацию в развитии адаптивного спорта в регионе - она станет отправной точкой в работе комиссии. Наметили план на 2025 год, определили, какие действия нужно предпринять, чтобы создать максимально комфортные условия для занятий массовым и профессиональным спортом для людей с инвалидностью. Есть потребность в подготовке специализированных кадров, закупке необходимого оборудования, организации транспортной доступности объектов спорта», - отметил Дмитрий Кабайло.

Артём Кавинов отметил, что ранее Госдумой принят закон, касающийся комплексной реабилитации и абилитации инвалидов.

«Президент нашей страны Владимир Путин дал перечень поручений, касающийся развития адаптивной физкультуры. Спорт для решения задачи по социальной адаптации наших ребят-участников СВО, находящихся на лечении и реабилитации, а также ветеранов СВО – один из лучших инструментов, который помогает им преодолевать любые трудности и находить силы двигаться вперед. Сейчас ведем работу по разработке модельных законов по адаптивной физкультуре и дальнейшего его обсуждения в нашем комитете и межпарламентской ассамблее СНГ, а также на платформе БРИКС. В Нижегородской области по поручению губернатора Глеба Никитина реализуется большая программа по реабилитации ветеранов СВО, применяются лучшие адаптивные практики. Вместе с Федерацией адаптивного хоккея, Федерацией скалолазания Нижегородской области совместно с руководством 422-го военного госпиталя Министерства обороны РФ запускаем новую отдельную программу для действующих участников СВО, не уволенных в запас и проходящих лечение после ранения или находящихся в отпуске по восстановлению», - заявил Артём Кавинов.

Как сообщалось ранее, региональный центр адаптивных видов спорта «Парус», построенный в рамках реализации федеральной адресной инвестиционной программы, открылся в Дзержинске 17 октября 2024 года. Торжественная церемония открытия центра с участием губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и спортсменов-паралимпийцев состоялась в рамках форума «Россия - спортивная держава». Из Уфы, где проходил форум, объект, наряду с другими спортивными комплексами в разных регионах страны, в формате телемоста открыл Президент Владимир Путин.

Напомним, в декабре 2023 года Госдума приняла закон с поправками «Единой России», который обеспечивает расширение комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. Он включает в себя медицинскую реабилитацию, санаторно-курортное лечение, протезирование и ортезирование, профориентацию и содействие в получении профобразования, физическую, социальную и социокультурную реабилитацию, а также обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. Закон является реализацией целого блока народной программы партии.