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Спорт

На лыжах к финишу: как прошел марафон на Щелоковском хуторе

24 февраля 2025 18:48  [105] Спорт

Щелоковский хутор вновь стал центром зимнего спорта – 22 февраля здесь прошел V Нижегородский лыжный марафон. Около 650 лыжников из 42 регионов России вышли на старт, чтобы преодолеть дистанции в 50, 30 и 7,5 километра свободным стилем.  

Для участников это был не только серьезный спортивный вызов, но и настоящий зимний праздник. Финишеры всех дистанций получили памятные медали, а зрители – заряд эмоций от упорной борьбы на трассе.  

Соревнования состоялись при поддержке правительства Нижегородской области, администрации города и Федерации лыжных гонок региона. Как это было – смотрите в нашем фоторепортаже!

Фото: Александр Воложанин

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Теги:
Лыжный спорт Марафон
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24 февраля 2025 18:48На лыжах к финишу: как прошел марафон на Щелоковском хуторе
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