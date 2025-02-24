На лыжах к финишу: как прошел марафон на Щелоковском хуторе Спорт

Щелоковский хутор вновь стал центром зимнего спорта – 22 февраля здесь прошел V Нижегородский лыжный марафон. Около 650 лыжников из 42 регионов России вышли на старт, чтобы преодолеть дистанции в 50, 30 и 7,5 километра свободным стилем.

Для участников это был не только серьезный спортивный вызов, но и настоящий зимний праздник. Финишеры всех дистанций получили памятные медали, а зрители – заряд эмоций от упорной борьбы на трассе.

Соревнования состоялись при поддержке правительства Нижегородской области, администрации города и Федерации лыжных гонок региона. Как это было – смотрите в нашем фоторепортаже!

Фото: Александр Воложанин